وزير المياه يستعرض جهود قطاع المياه الأردني لتحقيق الأمن والاستدامة بأسبوع المياه العالمي

MENAFN - Alghad Newspaper)افتراضيا وعن بعد التي حضرها 78 مشاركًا من مختلف دول العالم والمؤسسات التمويلية والمانحة والمعنية بقطاعات المياه في العالم في الجلسة الرئيسية على مدار 60 دقيقة ، ان الأردن مازال يواجه العديد من التحديات المائية التي تصنفه كأكثر الدول فقرا بالمياه وتحديا في مواجهة التحديات المائية والامن المائي ، مبينا ان قطاع المياه يناظل في سبيل حماية موارده المائية وخاصة الجوفية والمحافظة عليها من خلال الشروع بتنفيذ مشروعه الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة لتأمين احتياجات المواطنين و المتواجدين على ارض المملكة الاردنية الهاشمية من جميع المصادر المتاحة لتحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه في الأردن ، والسعي للمحافظة على مصادر المياه المشتركة وضمان الحقوق المائية العادلة.

وقدم الوزير لمحة عامة متعمقة عن تحديات المياه الملحة في الأردن. وباعتبارها واحدة من أكثر الدول فقراً بالمياه في العالم، تواجه الأردن عقبات كبيرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 متراً مكعباً فقط سنوياً - وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد، والتي تحدد ندرة المياه المطلقة عالميا .



واستعرض الوزير أبو السعود عددا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن، في ظل تراجع إمدادات المياه والزيادة المستمرة في الطلب ، كما سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023 - 2040)، وهي إطار شامل يهدف إلى تحقيق الأمن المائي الدائم للمملكة. وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز على الحلول طويلة الأجل من خلال التعاون مع مختلف الجهات المختلفة .



واضاف ان وزارة المياه والري ومؤسساتها تعمل على مدار الساعة لضمان المحافظة على كل قطرة ماء والحد من هدر المياه ومنع الاعتداءات من خلال احكام السيطرة على مصادر المياه مبينا ان تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيضمن تعافي الاحواض الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الاستنزاف والضخ الجائر والاستعانة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة في مختلف المجالات لضمان الاستخدام الفعال والمستدام في القطاعات الزراعية والصناعية و بالأساس الاستخدامات المنزلية.



واشار وزير المياه والري انه في ظل استمرار ارتفاع كلف تأمين ومعالجة المصادر المائية المختلفة الشحيحة مما يحمل قطاع المياه أعباء باهضه ارهقت موازنته وحدت بشكل واضح من تنفيذ خططه وبرامجه لمواجهة مختلف التحديات مناشدا جميع الجهات الدولية اسناد قطاع المياه في الاردن الذي تحمل اعباء اللجوء في المنطقة نيابة عن دول العالم اجمع لضمان المحافظة على مصادره المائية.



وزاد وزير المياه والري ان الامن المائي هو محور الاستقرار والتطور والازدهار في ظل ما نشهده من صراعات وتغييرات تعصف بالعالم والاقليم بشكل خاص وتأثير التغييرات المناخية والجفاف والفيضانات والتي تخلف آثار اقتصادية واجتماعية واعباء نفسية مما يتطلب استنهاض كافة الجهود الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون البناء والمثمر بين جميع الاطراف لتأمين المياه وتحقيق النمو الاقتصادي الذي هو اساس الاستقرار والتقدم داعيا الى اتخاذ مواقف موحد من جميع الاطراف العالمية والاقليمية لحماية الموارد المائية والمحافظة على البيئة لضمان استدامة المصادر المائية .



وياتي انعقاد أسبوع المياه العالمي لشد الانتباه العالمي إلى الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون في مجال المياه في تحقيق الأمن العالمي ، وتضمنت الجلسة استعراض المبادرات الاستراتيجية المنفذة من قبل وزارة المياه والري الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك نشاط بناء البنية التحتية للمياه التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع تحلية المياه ونقلها في العقبة - عمان التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسلطت الجلسة الضوء على الجهود التعاونية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأردن في معالجة ندرة المياه الشديدة في البلاد ، كما وشددت الجلسة على أهمية التعاون الدولي والحلول المبتكرة في معالجة ندرة المياه الحرجة في الأردن.

وتعتبر هذه الجهود ضرورية ليس فقط لاستقرار البلاد، بل أيضاً لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.