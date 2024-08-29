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الحبس لـ 5 طلاب فلبينيين بتهمة التسول

8/29/2024 4:44:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة دير علا بحبس 5 أشخاص من الجنسية الفلبينية، جرى ضبطهم على الشريط الحدودي المحاذي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانتهم بجرم التسول، بعد أن تم التحقيق معهم بمحاولة التسلل.


وكانت معلومات وردت لدى الأجهزة الأمنية عن وجود شخص أسيوي في سوق الحلال ولدى وصول فريق أمني تم ضبط 5 أشخاص من الجنسية الفلبينية، وبالتحقيق مع الأول ولغاية الخامس أفادوا بأنهم حضروا إلى منطقة دير علا من أجل جمع المبالغ المالية من المواطنين أمام أحد المساجد، وذلك لدفع تكاليف دراستهم الجامعية وتأمين مصاريفهم الشخصية وأجرة منازلهم، كما أفادوا أنهم لا يحملون تصاريح تخولهم جمع الأموال، وأن مقصدهم من الحضور إلى منطقة دير علا والأغوار لجمع الاموال فقط لا غير، ولا يوجد لديهم أي نية في التسلل عير الحدود للجانب الآخر.


وقررت المحكمة إدانة المتهمين الـ 5، وجميعهم طلاب جامعيون بجرم التسول، وقررت حبس كل منهم 3 أشهر والرسوم، ولكن لعدم ثبوت التكرار من المشتكى عليهم ولإعطائهم فرصة لتصويب أوضاعهم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم ومصادرة المضبوطات.


وضبط بحوزة المتهمين مبلغ 430 دينارا تمت مصادرتها، وإرسالها إلى وزارة المالية لإنفاقها على المؤسسات المعنية بقضايا التسول.

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