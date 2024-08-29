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الحمادين: ديوان المحاسبة سيدقق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية

8/29/2024 4:44:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس

اكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين خلال حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للاعوام 2024-2027 بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي التنمية (OECD)/ SIGMA الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان الخطة الجديدة تؤطر لخارطة طريق جديدة.


وقال الحمادين إن الخطة الجديدة في إطار الإصلاح السياسي، فإن الديوان يقوم بتدقيق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.


وفي نطاق الحديث عن دور الديوان في دعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي، فقال "سنعمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة على تنفيذ مهمة تدقيق عالية الأهمية على المستوى الوطني والتي تتمثل بتقييم عمل وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية في كافة الجهات الخاضعة للرقابة".

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