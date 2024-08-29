الحمادين: ديوان المحاسبة سيدقق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمان الفارس
اكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين خلال حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للاعوام 2024-2027 بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي التنمية (OECD)/ SIGMA الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان الخطة الجديدة تؤطر لخارطة طريق جديدة.
وقال الحمادين إن الخطة الجديدة في إطار الإصلاح السياسي، فإن الديوان يقوم بتدقيق القوائم المالية للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي نطاق الحديث عن دور الديوان في دعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي، فقال "سنعمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة على تنفيذ مهمة تدقيق عالية الأهمية على المستوى الوطني والتي تتمثل بتقييم عمل وحدات وأنظمة الرقابة الداخلية في كافة الجهات الخاضعة للرقابة".
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