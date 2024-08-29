الدولار يرتفع مدعومًا بعمليات شراء نهاية الشهر والعوامل التقنية

(MENAFN
) ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، مدعومًا بعمليات شراء نهاية الشهر والعوامل التقنية، وذلك بعد انخفاضه مؤخرًا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وكان المتداولون يترقبون البيانات المقبلة التي قد تؤثر على وتيرة دورة التيسير النقدي القادمة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وجاء تعافي الدولار في الوقت الذي يستعد فيه السوق لاحتمالات حدوث تغييرات في السياسة النقدية.
كما شهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة خلال هذا الشهر، مما أثر على الدولار ورفع قيمة العملات الرئيسية الأخرى، وتم تحفيز هذه الاضطرابات بسبب تزايد المخاوف من حدوث ركود محتمل في الولايات المتحدة، وكذلك بسبب مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وقد أدى ذلك إلى خلق بيئة تداول ديناميكية مع تقلبات حادة في أسعار الصرف.
كذلك ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 101.11، ويضع هذا الارتفاع المؤشر على مسار لتحقيق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو، مما يشير إلى تعافي ملحوظ للعملة بعد فترة من الضعف، ويعكس هذا الارتفاع تحولًا في معنويات السوق، حيث يعيد المستثمرون تقييم مواقفهم.
بينما ارتفع الدولار أيضًا بنسبة 0.5 في المئة مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.685 ين، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي بلغه يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.6 في المئة مقابل الدولار ليستقر عند 1.1116 دولار، على الرغم من أنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له خلال 13 شهرًا والذي حققه في بداية الأسبوع، وتسلط هذه التحركات الضوء على استعادة الدولار لقوته وتأثيره على العملات الرئيسية الأخرى.
وفي تطورات أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 1.3186 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 مقابل الدولار يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، يعكس هذا التراجع توقعات المتداولين بأن بنك إنجلترا سيتحرك بشكل أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيف السياسة النقدية، كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 0.6780 دولار، وفي سوق العملات الرقمية، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 59,302 دولار، حيث تلاشى التأثير الإيجابي الأولي لإشارة قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن خفض تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى تراجع أوسع في أسعار العملات الرقمية.
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