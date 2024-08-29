أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا طفيفًا مدعومة بانخفاض قيمة الدولار

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتزايد التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومع تحول الأنظار إلى البيانات الرئيسية المرتقبة حول التضخم في الولايات المتحدة، لجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 2,513.77 دولار للأوقية، مما يعكس قوة المعدن المستمرة في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كذلك يأتي هذا الارتفاع الأخير في أسعار الذهب بعد مسيرة قوية شهدت وصول المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,531.60 دولار للأوقية في 20 أغسطس، وحقق الذهب مكاسب كبيرة بلغت 22 في المئة منذ بداية هذا العام، مما يعزز جاذبيته في ظل المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والضغوط التضخمية. ويبرز الأداء القوي للذهب استجابة السوق للظروف المالية العالمية، خاصة في أوقات عدم اليقين المتزايد.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة أيضًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2,546.80 دولار للأوقية، وعكست سوق العقود الآجلة، التي تُعتبر مقياسًا لمعنويات المستثمرين، التفاؤل السائد في السوق الفورية، مدفوعة بعوامل مماثلة مثل ضعف الدولار والتكهنات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، ويؤكد الارتفاع المطرد في العقود الآجلة للذهب على تزايد الثقة في الذهب كخيار استثماري رئيسي.
كما ساهم في جاذبية الذهب انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، الذي تراجع بنسبة 0.1 في المئة، حيث جعل هذا الانخفاض الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، حيث إن ضعف الدولار يقلل عادةً من تكلفة السلع المقومة بالدولار مثل الذهب، وبالإضافة إلى ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا انخفاضًا، مما يؤدي عادةً إلى زيادة الاهتمام بالأصول غير العائدية مثل الذهب، حيث يبحث المستثمرون عن الاستقرار وحفظ القيمة في مواجهة التقلبات المحتملة في السوق.
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