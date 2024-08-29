وفاة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية



وقال مدير أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن الطفل جرى إسعافه الى طوارىء المستشفى لكنه وصل متوفيا جراء تعرضه لإصابات خطيرة .



و أضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.- ( بترا )