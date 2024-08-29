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وفاة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية

8/29/2024 4:42:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضى طفل ( 6 اعوام )، مساء أمس الأربعاء ، اثر تعرضه للسقوط من شقة في الطابق الثالث في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن الطفل جرى إسعافه الى طوارىء المستشفى لكنه وصل متوفيا جراء تعرضه لإصابات خطيرة .


و أضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.- ( بترا )

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