أسعار النفط تتزايد إثر توترات بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا

(MENAFN
) ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، ومع ذلك، كانت المكاسب محدودة بسبب الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أضعف التوقعات بشأن الطلب، وبحلول الساعة 0355 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 9 سنتات، أو 0.11 بالمئة، لتصل إلى 78.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، لتصل إلى 74.67 دولارًا للبرميل.
كما كان الخامان قد انخفضا بأكثر من 1 في المئة في اليوم السابق بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 846,000 برميل لتصل إلى 425.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وكان هذا الانخفاض أقل بكثير من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا قدره 2.3 مليون برميل، وقد أثار هذا الانخفاض الطفيف في المخزونات مخاوف بشأن الطلب، مما ساهم في انخفاض أسعار النفط سابقًا.
كذلك أشار المحللون إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر في ليبيا يساهم في الضغط التصاعدي على الأسعار، وتواجه ليبيا، وهي عضو في منظمة أوبك، صراعات داخلية، لا سيما بشأن السيطرة على البنك المركزي، مما أدى إلى إغلاق عدة حقول نفطية، وتوقعت إحدى الشركات الاستشارية أن يؤدي هذا الاضطراب إلى خفض الإنتاج بمقدار يصل إلى مليون برميل يوميًا، وقد يستمر هذا الخفض لعدة أسابيع. وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو حوالي 1.18 مليون برميل يوميًا.
بينما من المحتمل أن يؤثر الانقطاع الطويل في إنتاج النفط الليبي على استراتيجيات إنتاج أوبك+ لشهر أكتوبر، مما قد يدعم أسعار النفط إذا لم ينخفض العرض كما كان متوقعًا سابقًا، وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الأسواق النفطية دعمًا من التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقد أيد هذه الفكرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي أشار إلى أنه مع استمرار تراجع التضخم وارتفاع معدلات البطالة أكثر من المتوقع، قد يكون الوقت مناسبًا لخفض أسعار الفائدة.
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