دعماً للمجتمعات المحلية واحتفاءً بمبادرة أبطال إل جي دبي

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت إل جي إلكترونيكس، العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا، عن تعاونها مع "دنيا حلوة"، وهي منصة مخصصة لسرد القصص الإيجابية تركز على مشاركة قصص الأمل والإنسانية وإلهام التأثير الإيجابي. ويشمل التعاون بين الجانبين إطلاق حملات مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ستضطلع "دنيا الحلوة" بمهام التنسيق للحملات والترويج لها.
وفي حين تلتزم إل جي إلكترونيكس في الارتقاء بأنماط الحياة اليومية بضمان راحة ورفاهية المستهلكين من خلال منتجاتها من الأجهزة المنزلية وحلولها الرقمية المتطورة، تواصل الشركة أيضاً تمكين المجتمعات المحلية عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على غرار مبادرة "الحياة جيّدة". ويشمل ذلك دعم المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي ضماناً لتنمية المجتمع ورفاهه.
وتؤكد "إل جي إلكترونيكس" من خلال هذه الشراكة مع منصة "دنيا حلوة" على قوة المساهمات وتأثيرها الكبير على المجتمع، حيث ستسلّط الضوء على دور الأفعال المخططة والمدروسة، حتى الصغيرة منها، في إحداث تغيير كبير وإيجابي. وستنفذ الحملة على مراحل عدة لكل منها موضوعها الخاص.
وضمن إطار الحملة، كرّمت إل جي الفائزين المحليين بمبادرة "أبطال إل جي"، والذين قدموا إسهامات بارزة في عمل الخير وإلهام مجتمعاتهم للارتقاء بالقيم الاجتماعية والإنسانية. وقد انطلقت المرحلة الأولى من الحملة بهدف نشر الوعي بمرض الزهايمر والخرف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "فورجيت مي نوت" (4get-me-not)، وهي مؤسسة اجتماعية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها أسستها ديزيري فليكن عام 2013، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مرض الزهايمر، وتحسين أنماط حياة كبار السن ومساعدة أسرهم ومقدمي الرعاية لهم. ومن المقرر أن يتضمن هذا التعاون أنشطة ملهمة وجذابة تستهدف المرضى والمتطوعين على حد سواء.
ويندرج هذا التعاون ضمن فلسفة علامة "إل جي"، الرامية لإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف تأمين الرعاية الصحية، والقضاء على الجوع، وتوفير بيئة أفضل.
ولمزيد من المعلومات حول الحملة ومنصة دنيا الحلوة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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