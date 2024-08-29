دعماً للمجتمعات المحلية واحتفاءً بمبادرة أبطال إل جي دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت إل جي إلكترونيكس، العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا، عن تعاونها مع "دنيا حلوة"، وهي منصة مخصصة لسرد القصص الإيجابية تركز على مشاركة قصص الأمل والإنسانية وإلهام التأثير الإيجابي. ويشمل التعاون بين الجانبين إطلاق حملات مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ستضطلع "دنيا الحلوة" بمهام التنسيق للحملات والترويج لها.

وفي حين تلتزم إل جي إلكترونيكس في الارتقاء بأنماط الحياة اليومية بضمان راحة ورفاهية المستهلكين من خلال منتجاتها من الأجهزة المنزلية وحلولها الرقمية المتطورة، تواصل الشركة أيضاً تمكين المجتمعات المحلية عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على غرار مبادرة "الحياة جيّدة". ويشمل ذلك دعم المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي ضماناً لتنمية المجتمع ورفاهه.

وتؤكد "إل جي إلكترونيكس" من خلال هذه الشراكة مع منصة "دنيا حلوة" على قوة المساهمات وتأثيرها الكبير على المجتمع، حيث ستسلّط الضوء على دور الأفعال المخططة والمدروسة، حتى الصغيرة منها، في إحداث تغيير كبير وإيجابي. وستنفذ الحملة على مراحل عدة لكل منها موضوعها الخاص.

وضمن إطار الحملة، كرّمت إل جي الفائزين المحليين بمبادرة "أبطال إل جي"، والذين قدموا إسهامات بارزة في عمل الخير وإلهام مجتمعاتهم للارتقاء بالقيم الاجتماعية والإنسانية. وقد انطلقت المرحلة الأولى من الحملة بهدف نشر الوعي بمرض الزهايمر والخرف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "فورجيت مي نوت" (4get-me-not)، وهي مؤسسة اجتماعية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها أسستها ديزيري فليكن عام 2013، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مرض الزهايمر، وتحسين أنماط حياة كبار السن ومساعدة أسرهم ومقدمي الرعاية لهم. ومن المقرر أن يتضمن هذا التعاون أنشطة ملهمة وجذابة تستهدف المرضى والمتطوعين على حد سواء.

ويندرج هذا التعاون ضمن فلسفة علامة "إل جي"، الرامية لإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف تأمين الرعاية الصحية، والقضاء على الجوع، وتوفير بيئة أفضل.

ولمزيد من المعلومات حول الحملة ومنصة دنيا الحلوة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.