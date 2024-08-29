تعمل شركة Netapp على تحسين بيئات Vmware من خلال إمكانيات جديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTAP)، وهي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن قدرات جديدة تدعم عمليات نشر VMware Cloud Foundation. سيتمكن العملاء المشتركون من الاستفادة من حلول NetApp لتحديد الحجم المناسب لبيئات تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بهم لتشغيل أحمال عمل VMware على نطاق واسع بكفاءة.
لأكثر من عقد من الزمان، تعاونت NetApp وVMware، التي استحوذت عليها مؤخرًا شركة .Broadcom Inc، لضمان نجاح عملائها المشتركين ومساعدتهم على إطلاق القيمة الكاملة لاستثماراتهم في VMware. خلال ذلك الوقت، كانت شركة NetApp شريكًا رئيسيًا في التصميم الهندسي مع VMware وتواصل دفع عجلة الابتكار في مجال التخزين عالي التوافر والقابل للتطوير وعالي الأداء كشريك تصميم لمجلدات vSphere Virtual Volumes (vVols) من الجيل التالي. الآن، تعلن NetApp عن إمكانات جديدة ستمكن العملاء المشتركين من تشغيل عمليات نشر VMware الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة.
قال Jonsi Stefansson، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة NetApp: "تعمل NetApp وBroadcom معًا لإزالة حالة عدم اليقين من بيئات السحابة الهجينة". "يعتمد أكثر من 20,000 عميل على NetApp لدعم أعباء عمل VMware الخاصة بهم. يضمن تعاون NetApp الوثيق المستمر مع Broadcom بعد الاستحواذ على VMware أن تعمل حلولنا بسلاسة حتى يتمكن عملاؤنا المشتركون من الاستفادة من بنية تحتية ذكية واحدة للبيانات لتشغيل أعباء عمل VMware الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة".
تساعد NetApp في تحسين التكاليف وتبسيط العمليات وزيادة المرونة للعملاء الذين يديرون بيئات VMware من خلال تقديم:
دعم موسع لـ VMware Cloud Foundation (VCF) : سيتمكن الآن عملاء NetApp وBroadcom من تبسيط بيئات السحابة الهجينة VCF الخاصة بهم من خلال استخدام برنامج ®NetApp ONTAP لجميع متطلبات التخزين، بما في ذلك البنى التحتية القياسية والموحدة. سيدعم الإصدار الأحدث من أدوات ONTAP لـ VMware (OTV) المزامنة النشطة لـ SnapMirror® لتوفير إمكانيات تكرار البيانات النشطة المتماثلة لأنظمة تخزين NetApp التي تعمل على أحمال عمل VMware. تتيح ميزة المزامنة النشطة من SnapMirror للعملاء العمل بكفاءة أكبر من خلال تفريغ حماية البيانات من الحوسبة الافتراضية الخاصة بهم وتحسين توفر البيانات.
إمكانيات جديدة لحل Azure VMware (AVS) : لدعم العملاء الذين يقومون بتوسيع أو نقل أحمال عمل vSphere الخاصة بهم إلى السحابة، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من Spot Eco من NetApp مع مثيلات AVS المحجوزة للحصول على أقصى قيمة من عمليات النشر الخاصة بهم. إن استخدام Spot Eco لإدارة مثيلات AVS المحجوزة مع استخدام Azure NetApp Files لتفريغ تخزين البيانات يمكن أن يقلل تكاليف الحوسبة بشكل كبير.
ميزات تحسين الجهاز الافتراضي المحسنة لـ NetApp Cloud Insights : تقدم شركة NetApp حل Cloud Insights VM Optimization، لتوسيع نطاق حلها الشامل لتحسين البيئات الافتراضية، بما في ذلك VMware. ستوفر حل Cloud Insights VM Optimization للعملاء الأدوات اللازمة لتقليل التكاليف من خلال زيادة كثافة VM، وتشغيل التخزين بأفضل نسبة سعر إلى أداء لبيئتهم، ومراقبة بيئتهم بالكامل لضمان التوافر والأداء والالتزام بأفضل ممارسات التكوين عبر المجموعة بأكملها. لمساعدة العملاء على تحسين موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين في بيئات VMware الخاصة بهم، تقدم NetApp أيضًا للعملاء نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من Cloud Insights للانتقال إلى اشتراكات برامج VMware الجديدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وتأتي هذه العروض في أعقاب إصدار الشهر الماضي من التحسينات على خدمة التعافي من الكوارث من NetApp BlueXPTM، والتي توفر مسارات عمل موجهة لتصميم وتنفيذ خطط مؤتمتة للتعافي من الكوارث لأحمال عمل VMware عبر بيئات سحابية هجينة مع دعم مضاف حديثًا لمخازن بيانات VMFS.
قال Paul Turner، نائب رئيس المنتجات، بقسم VCF في شركة Broadcom: "مع قيام المؤسسات بتحديث البنية الأساسية باستخدام VMware Cloud Foundation، فإنها تريد التأكد من أن الخدمات التي تعتمد عليها من رواد الصناعة مثل NetApp ستستمر في العمل بسلاسة وتقديم القيمة التي تتوقعها". "إن التعاون الوثيق مع NetApp يساعد عملاءنا المشتركين على نشر خدمات البيانات والتخزين المبتكرة على منصة السحابة الخاصة بهم، وضمان حصولهم على أقصى قيمة من بيئات VMware الخاصة بهم".
قال Brett Tanzer، نائب رئيس إدارة المنتجات في Microsoft: "لقد جعلنا من Microsoft Azure السحابة المفضلة لبيئات VMware ونقدم حلولاً سريعة وفعالة من حيث التكلفة تمكن العديد من العملاء من نقل أحمال عمل VMware الخاصة بهم إلى السحابة". "مع قيام عملاء VMware بمواكبة التغييرات في تشغيل البيئات الافتراضية، فقد قدمنا لعملائنا طريقة للحصول على أسعار آمنة ويمكن التنبؤ بها على مدار عدة سنوات. تساعد قدرات إدارة البيانات وإمكانية مراقبة السحابة من NetApp عملاءنا على ضمان أن عمليات النشر هذه تحقق العائد على الاستثمار الذي يحتاجون إليه.
قال Scott Sinclair، مدير الممارسات في Enterprise Strategy Group: "في عالم معقد بشكل متزايد من عمليات السحابة والبيانات والبنية الأساسية، تبحث فرق تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد عن منصات شاملة بدلاً من الحلول النقطية". "تُمكِّن هذه التحديثات المشتركة من NetApp وBroadcom العملاء من استخدام البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp لتوحيد عمليات البيانات المتعددة على منصة واحدة مع إدارة البيانات الرائدة في الصناعة وقدرات CloudOps. سيساعد ذلك العملاء على زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة البنية التحتية التي تقلل من التكلفة الإجمالية لملكية استثماراتهم في VMware".
الموارد الإضافية
تحسين بيئة VMware مع قدرات جديدة
NetApp وVMware
حول NetApp
NetApp هي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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