تعمل شركة Netapp على تحسين بيئات Vmware من خلال إمكانيات جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTAP)، وهي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن قدرات جديدة تدعم عمليات نشر VMware Cloud Foundation. سيتمكن العملاء المشتركون من الاستفادة من حلول NetApp لتحديد الحجم المناسب لبيئات المعلومات الخاصة بهم لتشغيل أحمال عمل VMware على نطاق واسع بكفاءة.

لأكثر من عقد من الزمان، تعاونت NetApp وVMware، التي استحوذت عليها مؤخرًا شركة .Broadcom Inc، لضمان نجاح عملائها المشتركين ومساعدتهم على إطلاق القيمة الكاملة لاستثماراتهم في VMware. خلال ذلك الوقت، كانت شركة NetApp شريكًا رئيسيًا في التصميم الهندسي مع VMware وتواصل دفع عجلة الابتكار في مجال التخزين عالي التوافر والقابل للتطوير وعالي الأداء كشريك تصميم لمجلدات vSphere Virtual Volumes ‏(vVols) من الجيل التالي. الآن، تعلن NetApp عن إمكانات جديدة ستمكن العملاء المشتركين من تشغيل عمليات نشر VMware الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة.

قال Jonsi Stefansson، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة NetApp: "تعمل NetApp وBroadcom معًا لإزالة حالة عدم اليقين من بيئات السحابة الهجينة". "يعتمد أكثر من 20,000 عميل على NetApp لدعم أعباء عمل VMware الخاصة بهم. يضمن تعاون NetApp الوثيق المستمر مع Broadcom بعد الاستحواذ على VMware أن تعمل حلولنا بسلاسة حتى يتمكن عملاؤنا المشتركون من الاستفادة من بنية تحتية ذكية واحدة للبيانات لتشغيل أعباء عمل VMware الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة".

تساعد NetApp في تحسين التكاليف وتبسيط العمليات وزيادة المرونة للعملاء الذين يديرون بيئات VMware من خلال تقديم:



دعم موسع لـ VMware Cloud Foundation ‏ (VCF) : سيتمكن الآن عملاء NetApp وBroadcom من تبسيط بيئات السحابة الهجينة VCF الخاصة بهم من خلال استخدام برنامج ®NetApp ONTAP لجميع متطلبات التخزين، بما في ذلك البنى التحتية القياسية والموحدة. سيدعم الإصدار الأحدث من أدوات ONTAP لـ VMware ‏(OTV) المزامنة النشطة لـ SnapMirror® لتوفير إمكانيات تكرار البيانات النشطة المتماثلة لأنظمة تخزين NetApp التي تعمل على أحمال عمل VMware. تتيح ميزة المزامنة النشطة من SnapMirror للعملاء العمل بكفاءة أكبر من خلال تفريغ حماية البيانات من الحوسبة الافتراضية الخاصة بهم وتحسين توفر البيانات.

إمكانيات جديدة لحل Azure VMware ‏ (AVS) : لدعم العملاء الذين يقومون بتوسيع أو نقل أحمال عمل vSphere الخاصة بهم إلى السحابة، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من Spot Eco من NetApp مع مثيلات AVS المحجوزة للحصول على أقصى قيمة من عمليات النشر الخاصة بهم. إن استخدام Spot Eco لإدارة مثيلات AVS المحجوزة مع استخدام Azure NetApp Files لتفريغ تخزين البيانات يمكن أن يقلل تكاليف الحوسبة بشكل كبير. ميزات تحسين الجهاز الافتراضي المحسنة لـ NetApp Cloud Insights : تقدم شركة NetApp حل Cloud Insights VM Optimization، لتوسيع نطاق حلها الشامل لتحسين البيئات الافتراضية، بما في ذلك VMware. ستوفر حل Cloud Insights VM Optimization للعملاء الأدوات اللازمة لتقليل التكاليف من خلال زيادة كثافة VM، وتشغيل التخزين بأفضل نسبة سعر إلى أداء لبيئتهم، ومراقبة بيئتهم بالكامل لضمان التوافر والأداء والالتزام بأفضل ممارسات التكوين عبر المجموعة بأكملها. لمساعدة العملاء على تحسين موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين في بيئات VMware الخاصة بهم، تقدم NetApp أيضًا للعملاء نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من Cloud Insights للانتقال إلى اشتراكات برامج VMware الجديدة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وتأتي هذه العروض في أعقاب إصدار الشهر الماضي من التحسينات على خدمة التعافي من الكوارث من NetApp BlueXPTM، والتي توفر مسارات عمل موجهة لتصميم وتنفيذ خطط مؤتمتة للتعافي من الكوارث لأحمال عمل VMware عبر بيئات سحابية هجينة مع دعم مضاف حديثًا لمخازن بيانات VMFS.

قال Paul Turner، نائب رئيس المنتجات، بقسم VCF في شركة Broadcom: "مع قيام المؤسسات بتحديث البنية الأساسية باستخدام VMware Cloud Foundation، فإنها تريد التأكد من أن الخدمات التي تعتمد عليها من رواد الصناعة مثل NetApp ستستمر في العمل بسلاسة وتقديم القيمة التي تتوقعها". "إن التعاون الوثيق مع NetApp يساعد عملاءنا المشتركين على نشر خدمات البيانات والتخزين المبتكرة على منصة السحابة الخاصة بهم، وضمان حصولهم على أقصى قيمة من بيئات VMware الخاصة بهم".

قال Brett Tanzer، نائب رئيس إدارة المنتجات في Microsoft: "لقد جعلنا من Microsoft Azure السحابة المفضلة لبيئات VMware ونقدم حلولاً سريعة وفعالة من حيث التكلفة تمكن العديد من العملاء من نقل أحمال عمل VMware الخاصة بهم إلى السحابة". "مع قيام عملاء VMware بمواكبة التغييرات في تشغيل البيئات الافتراضية، فقد قدمنا لعملائنا طريقة للحصول على أسعار آمنة ويمكن التنبؤ بها على مدار عدة سنوات. تساعد قدرات إدارة البيانات وإمكانية مراقبة السحابة من NetApp عملاءنا على ضمان أن عمليات النشر هذه تحقق العائد على الاستثمار الذي يحتاجون إليه.

قال Scott Sinclair، مدير الممارسات في Enterprise Strategy Group: "في عالم معقد بشكل متزايد من عمليات السحابة والبيانات والبنية الأساسية، تبحث فرق تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد عن منصات شاملة بدلاً من الحلول النقطية". "تُمكِّن هذه التحديثات المشتركة من NetApp وBroadcom العملاء من استخدام البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp لتوحيد عمليات البيانات المتعددة على منصة واحدة مع إدارة البيانات الرائدة في الصناعة وقدرات CloudOps. سيساعد ذلك العملاء على زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة البنية التحتية التي تقلل من التكلفة الإجمالية لملكية استثماراتهم في VMware".

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حول NetApp

NetApp هي الشركة الأصلية للبنية التحتية للبيانات الذكية، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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