Andersen Global تدخل اليابان من خلال شركة Opti المتعاونة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Andersen Global تعزيز انتشارها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون مع Opti، وهي شركة استشارية ضريبية تعمل من اليابان.

تأسست Opti في عام 2010 من قِبل الشريك الإداري Akatsuki Fuchigami، وتقدم حلولاً مخصصة للعملاء المحليين والدوليين عبر مجموعة واسعة من الصناعات. يتمتع فريق الشركة بخبرة واسعة في التخطيط الضريبي والاستشارات، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والامتثال، والجدوى، والضرائب المؤسسية والدولية وغير المباشرة.

قال الشريك الإداري Akatsuki Fuchigami: "يقدم فريقنا من المحترفين ثروة من المعرفة الصناعية والرؤى الفنية للعملاء". "إن التعاون مع Andersen Global يدل على تفاني شركتنا في تحقيق النتائج وتوسيع قدراتنا العالمية لتقديم خدمة سلسة في جميع أنحاء العالم".

قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "يتيح لنا هذا التعاون تقديم أفضل خدمة للعملاء الذين لديهم عمليات في اليابان". "إن إضافتهم تعزز قدراتنا العالمية وتزيد من قدرتنا التنافسية في المنطقة".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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