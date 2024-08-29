Andersen Global تدخل اليابان من خلال شركة Opti المتعاونة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة Andersen Global تعزيز انتشارها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية تعاون مع Opti، وهي شركة استشارية ضريبية تعمل من اليابان.
تأسست Opti في عام 2010 من قِبل الشريك الإداري Akatsuki Fuchigami، وتقدم حلولاً مخصصة للعملاء المحليين والدوليين عبر مجموعة واسعة من الصناعات. يتمتع فريق الشركة بخبرة واسعة في التخطيط الضريبي والاستشارات، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والامتثال، والجدوى، والضرائب المؤسسية والدولية وغير المباشرة.
قال الشريك الإداري Akatsuki Fuchigami: "يقدم فريقنا من المحترفين ثروة من المعرفة الصناعية والرؤى الفنية للعملاء". "إن التعاون مع Andersen Global يدل على تفاني شركتنا في تحقيق النتائج وتوسيع قدراتنا العالمية لتقديم خدمة سلسة في جميع أنحاء العالم".
قال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "يتيح لنا هذا التعاون تقديم أفضل خدمة للعملاء الذين لديهم عمليات في اليابان". "إن إضافتهم تعزز قدراتنا العالمية وتزيد من قدرتنا التنافسية في المنطقة".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 17,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 475 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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