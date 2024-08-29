شركة Liminal تصنف شركة Experian على أنها شركة رائدة في مجال منع الاستيلاء على الحسابات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Experian على تصنيف "شركة رائدة" من شركة Liminal الرائدة في مجال استخبارات السوق والاستخبارات التنافسية ، ضمن مؤشر لعام 2024 لمنع الاستيلاء على الحسابات (ATO) في القطاع المصرفي . يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً عن سوق منع الاستيلاء على الحسابات (ATO) ويشير إلى كبرى الشركات والجهات الفاعلة التي تتصدر مشهد الابتكار على صعيد المصادقة ومنع العمليات الاحتيالية وتحديد الهوية.

أشار التقرير إلى النهج الإستراتيجي الذي تتبعه شركة Experian وحضورها في السوق، وقدرات CrossCore®‎ ذات التقييمات العالية للغاية. وقد ورد هذ التعليق: "إن حلول الكشف عن عمليات الاحتيال وإدارة الهوية الشاملة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك هيئة تنسيق CrossCore، تحظى بثقة الشركات على مستوى العالم على صعيد حمايتها ضد مجموعة كبيرة من أنواع العمليات الاحتيالية، إذ كان 97% من العاملين في قطاع الخدمات المالية الذين شملهم الاستطلاع على دراية بالعلامة التجارية Experian."

صرح Alex Lintner، المدير التنفيذي لشركة Experian Software Solutions، قائلاً: "نساعد عملاء البنوك لدينا في حماية عملائهم وأصولهم من التعقيد المتزايدة وطأته الذي تفرضه هجمات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث لم تعد التدابير الأمنية التقليدية قادرة على مواكبة متطلبات عملائنا". "لقد أدى الارتفاع الهائل في الحسابات الرقمية على مدار الأعوام القليلة الماضية إلى فرض مخاطر مالية هائلة تثقل كاهل البنوك والمستهلكين. واستجابةً لذلك، فإننا نعمل باستمرار على ابتكار تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي الوقائي" بغية تقديم حلول للتحقق من الهوية ومنع العمليات الاحتيالية الأكثر فعالية في الصناعة، ويحدونا بالغ السعادة أن جهودنا حازت على تقدير Liminal."

حصلت أيضًا شركة Experian على تصنيف عالٍ ضمن فئتي الإستراتيجية وتنفيذ المنتج. أضاف Lintner، قائلاً: "توفر مجموعتنا المتنوعة من الخدمات إضافة قيمة للبنوك التي تواجه التحدي الثلاثي، المتمثل في محاولة حل مشكلات المصادقة والهوية ومنع العمليات الاحتيالية في وقت واحد". "توفر حلولنا القيمة حماية ممتازة ضد التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية بالاعتماد على القياسات الحيوية السلوكية المتقدمة والتحليلات بالإضافة إلى قدرات اكتشاف الروبوتات."

سلط التقرير الضوء على قيمة وميزات Experian CrossCore، التي تجمع بين المصادقة القائمة‐ على المخاطر وإثبات الهوية وكشف العمليات الاحتيالية في منصة سحابية واحدة متطورة. وفي ما يتعلق بمنصة CrossCore، ذكر التقرير أنها توفر "مجموعة أداوت كاملة الميزات تعتمد على مجموعة كبيرة من القدرات، والتي تسهم في منع الاستيلاء على الحسابات (ATO) بدقة عالية بدون إغفال عامل قابلية التطوير" وأنها "واحدة من أكثر مجموعات القدرات الإنتاجية شمولاً بين البائعين المذكورين."

صرح Travis Jarae، المدير التنفيذي في شركة Liminal، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تكريم Experian وإشادتنا بمكانتها الرائدة الراسخة على صعيد المصادقة ومنع العمليات الاحتيالية وحماية الهوية". "يشكل الاستيلاء على الحسابات خطرًا جسيمًا في القطاع المصرفي، حيث يؤدي الوصول غير المصرح به عن طريق عملية التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة أو بيانات الاعتماد المسروقة إلى إساءة استخدام الحسابات وسرقتها وغيرها من الأنشطة الضارة، مما ينجم عنه خسائر مالية فادحة وتقويض ثقة العملاء."

نبذة عن Liminal

تعد Liminal شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تمكين الشركات عن طريق معلومات فاعلة عن السوق ومستوى المنافسة بغية إتاحة الفرصة لها لاختراق السوق وتحقيق نسبة مبيعات متميزة. كما أن منصتنا المتطورة تجمع بين دقة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية بحيث توفر وصولاً منقطع النظير إلى البيانات الخاصة والتحليلات المتعمقة والرؤى المنسقة، مما يمكّن المديرين التنفيذين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو. فمهمتنا تتمثل في التعامل مع مجالات التركيز الحيوية معتمدين في هذا الصدد على حلول موجهة تجابه العمليات الاحتيالية وتعنى بتحديد الهوية والأمن السيبراني والثقة والأمان والامتثال للجرائم المالية وإدارة الخصوصية والموافقة. هذا، ونحن نحظى بثقة الرواد والمبتكرين في الصناعة في كبرى الشركات العامة والخاصة وشركات الاستثمار على صعيد مجابهة تعقيدات السوق والازدهار بثقة وشفافية. تمتع بإمكانية الوصول باستخدام حساب Link أو تعرّف على المزيد على .

نبذة عن Experian

تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.

تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرّف على المزيد على experianplc .

تعد Experian وعلامات Experian المستخدمة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Experian والشركات التابعة لها، وأسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا تخص مالكيها المعنيين.

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