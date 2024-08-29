شركة Liminal تصنف شركة Experian على أنها شركة رائدة في مجال منع الاستيلاء على الحسابات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Experian على تصنيف "شركة رائدة" من شركة Liminal الرائدة في مجال استخبارات السوق والاستخبارات التنافسية ، ضمن مؤشر LINK
لعام 2024 لمنع الاستيلاء على الحسابات (ATO) في القطاع المصرفي . يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً عن سوق منع الاستيلاء على الحسابات (ATO) ويشير إلى كبرى الشركات والجهات الفاعلة التي تتصدر مشهد الابتكار على صعيد المصادقة ومنع العمليات الاحتيالية وتحديد الهوية.
أشار التقرير إلى النهج الإستراتيجي الذي تتبعه شركة Experian وحضورها في السوق، وقدرات CrossCore® ذات التقييمات العالية للغاية. وقد ورد هذ التعليق: "إن حلول الكشف عن عمليات الاحتيال وإدارة الهوية الشاملة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك هيئة تنسيق CrossCore، تحظى بثقة الشركات على مستوى العالم على صعيد حمايتها ضد مجموعة كبيرة من أنواع العمليات الاحتيالية، إذ كان 97% من العاملين في قطاع الخدمات المالية الذين شملهم الاستطلاع على دراية بالعلامة التجارية Experian."
صرح Alex Lintner، المدير التنفيذي لشركة Experian Software Solutions، قائلاً: "نساعد عملاء البنوك لدينا في حماية عملائهم وأصولهم من التعقيد المتزايدة وطأته الذي تفرضه هجمات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث لم تعد التدابير الأمنية التقليدية قادرة على مواكبة متطلبات عملائنا". "لقد أدى الارتفاع الهائل في الحسابات الرقمية على مدار الأعوام القليلة الماضية إلى فرض مخاطر مالية هائلة تثقل كاهل البنوك والمستهلكين. واستجابةً لذلك، فإننا نعمل باستمرار على ابتكار تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي الوقائي" بغية تقديم حلول للتحقق من الهوية ومنع العمليات الاحتيالية الأكثر فعالية في الصناعة، ويحدونا بالغ السعادة أن جهودنا حازت على تقدير Liminal."
حصلت أيضًا شركة Experian على تصنيف عالٍ ضمن فئتي الإستراتيجية وتنفيذ المنتج. أضاف Lintner، قائلاً: "توفر مجموعتنا المتنوعة من الخدمات إضافة قيمة للبنوك التي تواجه التحدي الثلاثي، المتمثل في محاولة حل مشكلات المصادقة والهوية ومنع العمليات الاحتيالية في وقت واحد". "توفر حلولنا القيمة حماية ممتازة ضد التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية بالاعتماد على القياسات الحيوية السلوكية المتقدمة والتحليلات بالإضافة إلى قدرات اكتشاف الروبوتات."
سلط التقرير الضوء على قيمة وميزات Experian CrossCore، التي تجمع بين المصادقة القائمة‐ على المخاطر وإثبات الهوية وكشف العمليات الاحتيالية في منصة سحابية واحدة متطورة. وفي ما يتعلق بمنصة CrossCore، ذكر التقرير أنها توفر "مجموعة أداوت كاملة الميزات تعتمد على مجموعة كبيرة من القدرات، والتي تسهم في منع الاستيلاء على الحسابات (ATO) بدقة عالية بدون إغفال عامل قابلية التطوير" وأنها "واحدة من أكثر مجموعات القدرات الإنتاجية شمولاً بين البائعين المذكورين."
صرح Travis Jarae، المدير التنفيذي في شركة Liminal، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تكريم Experian وإشادتنا بمكانتها الرائدة الراسخة على صعيد المصادقة ومنع العمليات الاحتيالية وحماية الهوية". "يشكل الاستيلاء على الحسابات خطرًا جسيمًا في القطاع المصرفي، حيث يؤدي الوصول غير المصرح به عن طريق عملية التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة أو بيانات الاعتماد المسروقة إلى إساءة استخدام الحسابات وسرقتها وغيرها من الأنشطة الضارة، مما ينجم عنه خسائر مالية فادحة وتقويض ثقة العملاء."
نبذة عن Liminal
تعد Liminal شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تمكين الشركات عن طريق معلومات فاعلة عن السوق ومستوى المنافسة بغية إتاحة الفرصة لها لاختراق السوق وتحقيق نسبة مبيعات متميزة. كما أن منصتنا المتطورة تجمع بين دقة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية بحيث توفر وصولاً منقطع النظير إلى البيانات الخاصة والتحليلات المتعمقة والرؤى المنسقة، مما يمكّن المديرين التنفيذين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو. فمهمتنا تتمثل في التعامل مع مجالات التركيز الحيوية معتمدين في هذا الصدد على حلول موجهة تجابه العمليات الاحتيالية وتعنى بتحديد الهوية والأمن السيبراني والثقة والأمان والامتثال للجرائم المالية وإدارة الخصوصية والموافقة. هذا، ونحن نحظى بثقة الرواد والمبتكرين في الصناعة في كبرى الشركات العامة والخاصة وشركات الاستثمار على صعيد مجابهة تعقيدات السوق والازدهار بثقة وشفافية. تمتع بإمكانية الوصول باستخدام حساب Link أو تعرّف على المزيد على .
نبذة عن Experian
تعد Experian شركة عالمية متخصصة في مجال البيانات والتكنولوجيا تعمل على توفير فرص ذهبية للأشخاص والشركات على مستوى العالم. فنحن نساعد في إعادة رسم ملامح ممارسات الإقراض وكشف العمليات الاحتيالية ومنعها وتبسيط آليات الرعاية الصحية وتقديم حلول التسويق الرقمي واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، كل ذلك باستخدام مزيج فريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات. إضافةً إلى ذلك، نساعد ملايين الأشخاص في تحقيق أهدافهم المالية وتوفير الوقت والمال.
تنتشر أعمالنا عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.
فنحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. جدير بالذكر أن شركتنا مدرجة ضمن مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، وتضم بين جنباتها فريقًا قوامه 22,500 شخص موزعين في 32 بلدًا. أما مقر الشركة الرئيسي، فيقع في دبلن، أيرلندا. تعرّف على المزيد على experianplc .
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