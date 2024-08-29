شركة PUMA تعين Indrajeet Sen في منصب نائب أول رئيس PUMA Group Sourcing

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- عينت شركة المستلزمات الرياضية PUMA السيد Indrajeet Sen صاحب الثمانية والثلاثين عامًا في منصب نائب أول رئيس PUMA Group Sourcing، إذ سيتولى المسؤوليات التشغيلية الواقعة على عاتق مدير قسم التوريد. فقد قررت Anne-Laure Descours، مدير قسم التوريد في شركة PUMA، عدم تمديد عقدها كعضو في مجلس الإدارة، على أن تدعم الشركة كمستشار خارجي في مجال الاستدامة.
في منصبه الجديد، سيتولى Indy مهمة الإشراف على عمليات التوريد العالمية وتطوير الأحذية والملابس والإكسسوارات، فضلاً عن مهام العمليات وشؤون الاستدامة، إذ سيعمل مباشرةً تحت إمرة مدير قسم المنتجات في PUMA، السيدة Maria Valdes، ممارسًا مهام عمله في شيامن بالصين. يعمل Indy في شركة PUMA منذ عام 2016، وكان يشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس قسم توريد وتطوير الأحذية، وقبل انضمامه إلى شركة PUMA، شغل منصب مدير قسم الجودة العالمية في شركة Deichmann الألمانية المتخصصة في تجارة الأحذية.
صرح Arne Freundt، المدير التنفيذي لشركة PUMA، قائلاً: "أسهمت مجهودات Indy في تحقيق نجاحات في مجال الأحذية". "لقد برع في العديد من المناصب الرئيسية، مثل إدارته الماهرة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد، وإضفاء طابع التنويع على سلسلة التوريد لدينا، وتحقيق كفاءة تشغيلية استثنائية. وإنني أرى أن المنهج التقدمي الذي يتبعه Indy، والذي يقضي بوضع الناس على رأس الأولويات وتفانيه الراسخ الذي تجلى في التحدي المستمر للوضع الراهن، يجعله القائد المثالي لقيادة المرحلة التالية في رحلة نمونا. هذا، وأود أن أتقدم بخالص الشكر إلى Anne-Laure على إسهاماتها المتميزة التي قدمتها إلى شركة PUMA على مدار الأعوام المنصرمة، خصوصًا الإسهامات المتعلقة بالنجاح في إنشاء وتنفيذ إستراتيجية الاستدامة في شركة PUMA، والتي أسهمت في حصول شركة PUMA على شهادات وجوائز دولية تكلل جهودها في هذا المجال. ومن جانبي، فإنني أتطلع إلى مواصلة العمل معها كمستشار خارجي في مجال الاستدامة."
قررت Anne-Laure Descours بعد أكثر من 12 عامًا قضتها في شركة PUMA عدم تمديد عقدها كعضو مجلس إدارة في PUMA SE، إذ إنها بعد أكثر من 35 عامًا أمضتها في خدمة الصناعة، تعتزم تخصيص المزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتها الشخصية ومواصلة تركيزها المهني على مجالات الاستدامة، على أن تواصل دعم شركة PUMA كمستشار خارجي ومستشار لشؤون الاستدامة بغية ضمان الاستمرارية والانتقال السلس.
إضافةً إلى ذلك، في ظل رحيل Anne-Laure في نهاية عام 2024، سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من أربعة إلى ثلاثة، إذ سيتألف المجلس من المدير التنفيذي Arne Freundt والمدير المالي Hubert Hinterseher ومدير قسم المنتجات Maria Valdes.
PUMA
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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