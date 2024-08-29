شركة PUMA تعين Indrajeet Sen في منصب نائب أول رئيس PUMA Group Sourcing

(BUSINESS WIRE )-- عينت شركة المستلزمات الرياضية PUMA السيد Indrajeet Sen صاحب الثمانية والثلاثين عامًا في منصب نائب أول رئيس PUMA Group Sourcing، إذ سيتولى المسؤوليات التشغيلية الواقعة على عاتق مدير قسم التوريد. فقد قررت Anne-Laure Descours، مدير قسم التوريد في شركة PUMA، عدم تمديد عقدها كعضو في مجلس الإدارة، على أن تدعم الشركة كمستشار خارجي في مجال الاستدامة.

في منصبه الجديد، سيتولى Indy مهمة الإشراف على عمليات التوريد العالمية وتطوير الأحذية والملابس والإكسسوارات، فضلاً عن مهام العمليات وشؤون الاستدامة، إذ سيعمل مباشرةً تحت إمرة مدير قسم المنتجات في PUMA، السيدة Maria Valdes، ممارسًا مهام عمله في شيامن بالصين. يعمل Indy في شركة PUMA منذ عام 2016، وكان يشغل مؤخرًا منصب نائب رئيس قسم توريد وتطوير الأحذية، وقبل انضمامه إلى شركة PUMA، شغل منصب مدير قسم الجودة العالمية في شركة Deichmann الألمانية المتخصصة في تجارة الأحذية.

صرح Arne Freundt، المدير التنفيذي لشركة PUMA، قائلاً: "أسهمت مجهودات Indy في تحقيق نجاحات في مجال الأحذية". "لقد برع في العديد من المناصب الرئيسية، مثل إدارته الماهرة للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد، وإضفاء طابع التنويع على سلسلة التوريد لدينا، وتحقيق كفاءة تشغيلية استثنائية. وإنني أرى أن المنهج التقدمي الذي يتبعه Indy، والذي يقضي بوضع الناس على رأس الأولويات وتفانيه الراسخ الذي تجلى في التحدي المستمر للوضع الراهن، يجعله القائد المثالي لقيادة المرحلة التالية في رحلة نمونا. هذا، وأود أن أتقدم بخالص الشكر إلى Anne-Laure على إسهاماتها المتميزة التي قدمتها إلى شركة PUMA على مدار الأعوام المنصرمة، خصوصًا الإسهامات المتعلقة بالنجاح في إنشاء وتنفيذ إستراتيجية الاستدامة في شركة PUMA، والتي أسهمت في حصول شركة PUMA على شهادات وجوائز دولية تكلل جهودها في هذا المجال. ومن جانبي، فإنني أتطلع إلى مواصلة العمل معها كمستشار خارجي في مجال الاستدامة."

قررت Anne-Laure Descours بعد أكثر من 12 عامًا قضتها في شركة PUMA عدم تمديد عقدها كعضو مجلس إدارة في PUMA SE، إذ إنها بعد أكثر من 35 عامًا أمضتها في خدمة الصناعة، تعتزم تخصيص المزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتها الشخصية ومواصلة تركيزها المهني على مجالات الاستدامة، على أن تواصل دعم شركة PUMA كمستشار خارجي ومستشار لشؤون الاستدامة بغية ضمان الاستمرارية والانتقال السلس.

إضافةً إلى ذلك، في ظل رحيل Anne-Laure في نهاية عام 2024، سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من أربعة إلى ثلاثة، إذ سيتألف المجلس من المدير التنفيذي Arne Freundt والمدير المالي Hubert Hinterseher ومدير قسم المنتجات Maria Valdes.

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار أكثر من 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

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