موقع Find-A-Helper يُطلق نظام بحث مبتكر لاختيار المرشحات لتسهيل عملية توظيف العمالة المنزلية في دبي وأبو دبي

(MENAFN
- AETOSWire) يحقق موقع Find-a-Helper تغييراً جذرياً في كيفية عثور العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مربيات وعاملات منزلية موثوقات من خلال منصة البحث المتطورة الخاصة به.
تمّ تصميم موقع Find-a-Helper لتسهيل عملية التوظيف وتحسينها، وهو يوفر نظام تصفية واختيار المرشّحات الأكثر تقدماً في القطاع، ما يسمح للعائلات بمطابقة احتياجاتها الخاصة بسهولة مع المرشحة المثالية للوظيفة. ويمكن للمستخدمين تعزيز بحثهم استناداً إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك اللغة والخبرة المتخصصة، كالعمل مع التوائم أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات الطهي وما إذا كانت المرشحة للوظيفة تحمل رخصة قيادة.
ويتميز موقع Find-a-Helper عن غيره من المنصات الأخرى بالشفافية غير المسبوقة وإمكانية الوصول إلى المرشحات. إذ أن جميع الملفات الشخصية الخاصة بالمرشحات متاحة للتصفح لإزالة أي عائق أمام العثور على الشخص المناسب للوظيفة. وقد تم إنشاء هذه الملفات الشخصية بناءً على مقابلات شخصية لتوفير التفاصيل التي تضمن أن تتمكن العائلات من اتخاذ قرارات مستنيرة من دون إضاعة وقتها الثمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشحات للوظيفة موجودات شخصيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنّ إما غير مرتبطات بعقد عمل أو من المتوقّع أن يتحررن قريباً من العقود القائمة، ما يعني أنهنّ على استعداد لبدء عمل جديد.
وقالت آن ليز هولك، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة موقع Find-a-Helper. ، في معرض تعليقها على هذا الأمر: "يتمثل هدفنا في جعل مهمة العثور على المساعِدة المنزلية المناسبة عملية سلسة وفعالة وخالية من التوتر قدر المستطاع".
وأردفت قائلةً: "نحن ندرك أن لكل عائلة احتياجاتها الخاصة؛ وعليه، صُممت منصتنا لتعكس هذا الأمر. فمن خلال توفير مساحة يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو للمرشحات وهنّ تعرّفن عن أنفسهنّ والوصول إلى الملفات الشخصية الشاملة، فإننا نمكّن العائلات من اتخاذ الخيار الأفضل. ومع وجود الكثير من المرشحات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعدّ ميزة تصفية نتائج البحث الخاصة بنا من العوامل الأساسية لضمان اختيار الشخص المناسب".
ومن أجل الحفاظ على أعلى مستوى من الخدمة، يحرص موقع Find-a-Helper على إجراء عمليات تحقق وتدقيق أسبوعية مع جميع المرشحات للوظيفة. ويضمن هذا النهج الاستباقي بقاء المرشحات متوفرات، ما يمنح المستخدمين الثقة في أن جميع الملفات الشخصية دقيقة ومحدّثة. وبالتالي، يساهم هذا الالتزام بالجودة والموثوقية بجعل موقع Find-a-Helper المنصة المفضلة للعائلات في دبي وأبو ظبي التي تبحث عن المساعدة المنزلية.
من خلال موقع Find-a-Helper ، بات العثور على المربية أو العاملة المنزلية المثالية في دبي وأبوظبي أسهل من أي وقت مضى. يمكن للعائلات زيارة موقع الإلكتروني لبدء بحثها اليوم واختبار الفرق بنفسها.
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