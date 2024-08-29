موقع Find-A-Helper يُطلق نظام بحث مبتكر لاختيار المرشحات لتسهيل عملية توظيف العمالة المنزلية في دبي وأبو دبي

MENAFN - AETOSWire) يحقق موقع Find-a-Helper تغييراً جذرياً في كيفية عثور العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة على مربيات وعاملات منزلية موثوقات من خلال منصة البحث المتطورة الخاصة به.

تمّ تصميم موقع Find-a-Helper لتسهيل عملية التوظيف وتحسينها، وهو يوفر نظام تصفية واختيار المرشّحات الأكثر تقدماً في القطاع، ما يسمح للعائلات بمطابقة احتياجاتها الخاصة بسهولة مع المرشحة المثالية للوظيفة. ويمكن للمستخدمين تعزيز بحثهم استناداً إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك اللغة والخبرة المتخصصة، كالعمل مع التوائم أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات الطهي وما إذا كانت المرشحة للوظيفة تحمل رخصة قيادة.

ويتميز موقع Find-a-Helper عن غيره من المنصات الأخرى بالشفافية غير المسبوقة وإمكانية الوصول إلى المرشحات. إذ أن جميع الملفات الشخصية الخاصة بالمرشحات متاحة للتصفح لإزالة أي عائق أمام العثور على الشخص المناسب للوظيفة. وقد تم إنشاء هذه الملفات الشخصية بناءً على مقابلات شخصية لتوفير التفاصيل التي تضمن أن تتمكن العائلات من اتخاذ قرارات مستنيرة من دون إضاعة وقتها الثمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشحات للوظيفة موجودات شخصيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنّ إما غير مرتبطات بعقد عمل أو من المتوقّع أن يتحررن قريباً من العقود القائمة، ما يعني أنهنّ على استعداد لبدء عمل جديد.

وقالت آن ليز هولك، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة موقع Find-a-Helper. ، في معرض تعليقها على هذا الأمر: "يتمثل هدفنا في جعل مهمة العثور على المساعِدة المنزلية المناسبة عملية سلسة وفعالة وخالية من التوتر قدر المستطاع".

وأردفت قائلةً: "نحن ندرك أن لكل عائلة احتياجاتها الخاصة؛ وعليه، صُممت منصتنا لتعكس هذا الأمر. فمن خلال توفير مساحة يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو للمرشحات وهنّ تعرّفن عن أنفسهنّ والوصول إلى الملفات الشخصية الشاملة، فإننا نمكّن العائلات من اتخاذ الخيار الأفضل. ومع وجود الكثير من المرشحات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعدّ ميزة تصفية نتائج البحث الخاصة بنا من العوامل الأساسية لضمان اختيار الشخص المناسب".

ومن أجل الحفاظ على أعلى مستوى من الخدمة، يحرص موقع Find-a-Helper على إجراء عمليات تحقق وتدقيق أسبوعية مع جميع المرشحات للوظيفة. ويضمن هذا النهج الاستباقي بقاء المرشحات متوفرات، ما يمنح المستخدمين الثقة في أن جميع الملفات الشخصية دقيقة ومحدّثة. وبالتالي، يساهم هذا الالتزام بالجودة والموثوقية بجعل موقع Find-a-Helper المنصة المفضلة للعائلات في دبي وأبو ظبي التي تبحث عن المساعدة المنزلية.

من خلال موقع Find-a-Helper ، بات العثور على المربية أو العاملة المنزلية المثالية في دبي وأبوظبي أسهل من أي وقت مضى. يمكن للعائلات زيارة موقع الإلكتروني لبدء بحثها اليوم واختبار الفرق بنفسها.

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