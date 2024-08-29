شركة TRU Simulation تقدم طائرة التدريب العملياتية Beechcraft T-6C للقوات الجوية التونسية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .TRU Simulatio ‏+ .Training Inc، إحدى شركات.Textron Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TXT) مؤخرًا عن تسليم طائرة التدريب العملياتية (OFT) من نوع Beechcraft T-6C Texan II إلى القوات الجوية التونسية. تشتمل العناصر الإضافية التي يتم تسليمها مع طائرة التدريب العملياتية على مختبر تدريب قائم على الكمبيوتر (CBT) مع ثماني محطات عمل وجهازي تدريب على سطح المكتب للطيران (ADTs) وخدمات ميدانية. ستكون طائرة التدريب العملياتية أول جهاز من نوعه داخل المنطقة وسيدعم احتياجات التدريب على الطيران في قاعدة صفاقس الجوية في صفاقس بتونس.

تقوم TRU Simulation، وهي شركة تابعة لشركة Textron Aviation Defense LLC ، الشركة المصنعة لـ Beechcraft T-6C، بتصميم وتصنيع وتقديم أجهزة تدريب عالية الدقة وأجهزة محاكاة كاملة الحركة للعملاء المدنيين والدفاعيين.

"وباعتبارها أول طائرة Beechcraft T-6C OFT من إنتاج TRU في المنطقة، فإن هذا يمثل إنجازًا مهمًا في التزام TRU Simulation بتطوير تكنولوجيا التدريب على الطيران على مستوى العالم. قال Jerry Messaris، نائب الرئيس والمدير العام لشركة TRU Simulation: "لقد كان تفاني فريقنا وخبرته أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق هذا الإنجاز، وأنا فخور للغاية بعملهم الجاد والتزامهم بالتميز". "إنه لشرف عظيم أن نحتفل بدمج الجهاز في القوات الجوية التونسية".

تزود Beechcraft T-6C OFT الطيارين بالتدريب على الطيران الإجرائي والآلي عبر سيناريوهات وعمليات متعددة. تتضمن ميزات الجهاز قمرة قيادة واقعية مع أجهزة طائرة حقيقية، ونظام مرئي مع مجال رؤية رأسي 70 درجة وأفقي 270 درجة، ومقعد ديناميكي مع قوائم انتظار للبدء والاضطراب. سيتم استخدام طائرة التدريب العملياتية لتدريب الطيارين ومحترفي الصيانة بعد تسليم جميع الطائرات الثماني من طراز BeechcraftT-6C Texan II إلى القوات الجوية التونسية.

حول TRU Simulation

.TRU Simulation + Training Inc، وهي شركة تابعة لشركة .Textron Aviation Inc، هي شركة رائدة في توفير أجهزة تدريب عالية الدقة وأجهزة محاكاة كاملة الحركة لصناعة الطيران. مع التزام قوي بالتميز والابتكار، كانت TRU Simulation في طليعة تكنولوجيا محاكاة الطيران لأكثر من عقد من الزمان. تعمل حلول المحاكاة المخصصة لدينا على تمكين الطيارين من التنقل في السماء بثقة، بينما تضمن تقنيتنا الحديثة تجارب تدريب آمنة وواقعية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

حول شركة Textron Aviation Defense LLC

بفضل إرثها المتمثل في آلاف أنظمة التدريب المتكاملة من طراز Beechcraft وCessna التي أثبتت كفاءتها والتي تم إنتاجها وتوزيعها في قلب أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، يتجه العملاء العسكريون إلى شركة Textron Aviation Defense عندما يحتاجون إلى حلول جوية لمهامهم الحرجة. كمزود لأفضل معدات التدريب العسكري على الطيران في العالم، تقوم شركة Textron Aviation Defense بتجهيز الجيوش في جميع أنحاء العالم وتتصدر في انخفاض تكاليف الشراء والدعم والتدريب. سجل أسطول Beechcraft T-6 Texan II الذي يضم أكثر من 1000 طائرة أكثر من 5 ملايين ساعة طيران عبر مدرستين عسكريتين للطيران تابعتين لحلف شمال الأطلسي وثلاث عشرة دولة منذ عام 2001. Textron Aviation Defense هي شركة تابعة لشركة .Textron Aviation Inc. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة | .

حول Textron Aviation

نحن نلهم رحلات الطيران. منذ أكثر من 95 عامًا، قامت شركة .Textron Aviation Inc، وهي شركة تابعة لشركة .Textron Inc، بتمكين مواهبنا الجماعية عبر العلامات التجارية Beechcraft وCessna وHawker لتصميم وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائنا. مع مجموعة تشمل كل شيء من طائرات الأعمال، والدفع التوربيني، والمكابس عالية الأداء، إلى المهام الخاصة، والمدربين العسكريين والمنتجات الدفاعية، تمتلك شركة Textron Aviation محفظة منتجات الطيران الأكثر تنوعًا وشمولية في العالم وقوة عاملة أنتجت أكثر من نصف جميع طائرات الطيران العامة في جميع أنحاء العالم. يعتمد العملاء في أكثر من 170 دولة على أدائنا الأسطوري وموثوقيتنا وتعدد استخداماتنا، إلى جانب شبكتنا العالمية الموثوقة لخدمة العملاء، من أجل رحلة طيران ميسورة التكلفة ومرنة.

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حول . Textron Inc

.Textron Inc هي شركة متعددة الصناعات تستفيد من شبكتها العالمية من شركات الطائرات والدفاع والصناعة والتمويل لتزويد العملاء بحلول وخدمات مبتكرة. تشتهر شركة Textron في جميع أنحاء العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل Bell، وCessna، وBeechcraft، وPipistrel، وJacobsen، وKautex، وLycoming، وE-Z-GO، وArctic Cat، وTextron Systems، وTRU Simulation. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

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