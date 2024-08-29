شركة TRU Simulation تقدم طائرة التدريب العملياتية Beechcraft T-6C للقوات الجوية التونسية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .TRU Simulatio + .Training Inc، إحدى شركات.Textron Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TXT) مؤخرًا عن تسليم طائرة التدريب العملياتية (OFT) من نوع Beechcraft T-6C Texan II إلى القوات الجوية التونسية. تشتمل العناصر الإضافية التي يتم تسليمها مع طائرة التدريب العملياتية على مختبر تدريب قائم على الكمبيوتر (CBT) مع ثماني محطات عمل وجهازي تدريب على سطح المكتب للطيران (ADTs) وخدمات ميدانية. ستكون طائرة التدريب العملياتية أول جهاز من نوعه داخل المنطقة وسيدعم احتياجات التدريب على الطيران في قاعدة صفاقس الجوية في صفاقس بتونس.
تقوم TRU Simulation، وهي شركة تابعة لشركة Textron Aviation Defense LLC ، الشركة المصنعة لـ Beechcraft T-6C، بتصميم وتصنيع وتقديم أجهزة تدريب عالية الدقة وأجهزة محاكاة كاملة الحركة للعملاء المدنيين والدفاعيين.
"وباعتبارها أول طائرة Beechcraft T-6C OFT من إنتاج TRU في المنطقة، فإن هذا يمثل إنجازًا مهمًا في التزام TRU Simulation بتطوير تكنولوجيا التدريب على الطيران على مستوى العالم. قال Jerry Messaris، نائب الرئيس والمدير العام لشركة TRU Simulation: "لقد كان تفاني فريقنا وخبرته أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق هذا الإنجاز، وأنا فخور للغاية بعملهم الجاد والتزامهم بالتميز". "إنه لشرف عظيم أن نحتفل بدمج الجهاز في القوات الجوية التونسية".
تزود Beechcraft T-6C OFT الطيارين بالتدريب على الطيران الإجرائي والآلي عبر سيناريوهات وعمليات متعددة. تتضمن ميزات الجهاز قمرة قيادة واقعية مع أجهزة طائرة حقيقية، ونظام مرئي مع مجال رؤية رأسي 70 درجة وأفقي 270 درجة، ومقعد ديناميكي مع قوائم انتظار للبدء والاضطراب. سيتم استخدام طائرة التدريب العملياتية لتدريب الطيارين ومحترفي الصيانة بعد تسليم جميع الطائرات الثماني من طراز BeechcraftT-6C Texan II إلى القوات الجوية التونسية.
حول TRU Simulation
.TRU Simulation + Training Inc، وهي شركة تابعة لشركة .Textron Aviation Inc، هي شركة رائدة في توفير أجهزة تدريب عالية الدقة وأجهزة محاكاة كاملة الحركة لصناعة الطيران. مع التزام قوي بالتميز والابتكار، كانت TRU Simulation في طليعة تكنولوجيا محاكاة الطيران لأكثر من عقد من الزمان. تعمل حلول المحاكاة المخصصة لدينا على تمكين الطيارين من التنقل في السماء بثقة، بينما تضمن تقنيتنا الحديثة تجارب تدريب آمنة وواقعية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
حول شركة Textron Aviation Defense LLC
بفضل إرثها المتمثل في آلاف أنظمة التدريب المتكاملة من طراز Beechcraft وCessna التي أثبتت كفاءتها والتي تم إنتاجها وتوزيعها في قلب أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، يتجه العملاء العسكريون إلى شركة Textron Aviation Defense عندما يحتاجون إلى حلول جوية لمهامهم الحرجة. كمزود لأفضل معدات التدريب العسكري على الطيران في العالم، تقوم شركة Textron Aviation Defense بتجهيز الجيوش في جميع أنحاء العالم وتتصدر في انخفاض تكاليف الشراء والدعم والتدريب. سجل أسطول Beechcraft T-6 Texan II الذي يضم أكثر من 1000 طائرة أكثر من 5 ملايين ساعة طيران عبر مدرستين عسكريتين للطيران تابعتين لحلف شمال الأطلسي وثلاث عشرة دولة منذ عام 2001. Textron Aviation Defense هي شركة تابعة لشركة .Textron Aviation Inc. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة | .
حول Textron Aviation
نحن نلهم رحلات الطيران. منذ أكثر من 95 عامًا، قامت شركة .Textron Aviation Inc، وهي شركة تابعة لشركة .Textron Inc، بتمكين مواهبنا الجماعية عبر العلامات التجارية Beechcraft وCessna وHawker لتصميم وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائنا. مع مجموعة تشمل كل شيء من طائرات الأعمال، والدفع التوربيني، والمكابس عالية الأداء، إلى المهام الخاصة، والمدربين العسكريين والمنتجات الدفاعية، تمتلك شركة Textron Aviation محفظة منتجات الطيران الأكثر تنوعًا وشمولية في العالم وقوة عاملة أنتجت أكثر من نصف جميع طائرات الطيران العامة في جميع أنحاء العالم. يعتمد العملاء في أكثر من 170 دولة على أدائنا الأسطوري وموثوقيتنا وتعدد استخداماتنا، إلى جانب شبكتنا العالمية الموثوقة لخدمة العملاء، من أجل رحلة طيران ميسورة التكلفة ومرنة.
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حول . Textron Inc
.Textron Inc هي شركة متعددة الصناعات تستفيد من شبكتها العالمية من شركات الطائرات والدفاع والصناعة والتمويل لتزويد العملاء بحلول وخدمات مبتكرة. تشتهر شركة Textron في جميع أنحاء العالم بعلاماتها التجارية القوية مثل Bell، وCessna، وBeechcraft، وPipistrel، وJacobsen، وKautex، وLycoming، وE-Z-GO، وArctic Cat، وTextron Systems، وTRU Simulation. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:
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