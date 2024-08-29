مؤسسة Multibank Group تحصد جائزة أفضل شركة وساطة منظمة في مجال الفوركس في معرض Money Expo India 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت MultiBank Group، إحدى أكبر المؤسسات المتخصصة في مجال المشتقات المالية في العالم والواقع مقرها الرئيسي في دبي، جائزة "أفضل شركة وساطة منظمة في مجال الفوركس" في معرض
Money expo
India 2024، المقام في مومباي. تؤكد هذه الجائزة المرموقة على الدور المحوري الذي تلعبه MultiBank Group في القطاع المالي، وتسلط الضوء على التزامها بالتميز التنظيمي على مستوى العالم ورضا العملاء في قطاع الخدمات المالية سريع التطور.
يعد Money Expo India، أكبر معرض ومؤتمر معني بالشؤون المالية في مومباي، حدثًا رئيسيًا يجذب آلاف المستثمرين والتجار والمتخصصين في الشؤون المالية. فهو يتيح لهم الفرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالي التداول والتكنولوجيا المالية، والتواصل مع رواد الصناعة، والتعرف على بواطن الأمور الكامنة في المشهد المالي المتطور.
تتألف محفظة MultiBank Group، المشهورة بالتزامها الراسخ بمبادئ الامتثال، من عدة كيانات تخضع للتنظيم عبر خمس قارات على يد 15 هيئة تنظيمية مالية. ولقد أدى هذا الالتزام الراسخ بالتميز التشغيلي إلى تقلد MultiBank Group مكانة مرموقة بوصفها شركة الوساطة الأكثر تنظيمًا في الصناعة على مستوى العالم. كما أن التركيز الثابت للمجموعة على عنصري الأمان والشفافية يضمن أعلى مستوى من الحماية لأموال العملاء، مما يمكّن المتداولين من اختراق الأسواق المالية بكل ثقة وطمأنينة.
بفضل أكثر من 20,000 أداة مالية، من ضمنها الفوركس والمعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية، تعمل MultiBank Group على تمكين المتداولين من إضفاء طابع التنويع على إمكاناتهم والانطلاق بها إلى الحد الأقصى. علاوةً على ذلك، تضمن منصات التداول المتطورة الحاصلة على جوائز إعمال عنصري الاستقرار والتنفيذ الفائق السرعة، واضعةً معايير تنظم الصناعة.
في ضوء إدارة حجم تداول يومي مذهل يتجاوز 12.1 مليار دولار أمريكي، تقدم MultiBank Group خدمات إلى قاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة تضم أكثر من مليون متداول في 90 بلدًا. هذا، وتمارس المجموعة مهام عملها من 25 مكتبًا على مستوى العالم، ناهيك عن حصولها على أكثر 65 جائزة في المجال المالي.
نبذة عن MULTIBANK GROUP
تأسست MultiBank Group في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وكبر حجم أعمالها حتى أصبحت تدير حجم تداول يومي يتخطى 12.1 مليار دولار أمريكي، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليون عميل. كما قد قطعت MultiBank Group خطوات ناجحة على طريق التطور، لتصبح واحدة من أكبر مقدمي خدمات المشتقات المالية على الإنترنت على مستوى العالم، مقدمةً مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول المتميزة. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة
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