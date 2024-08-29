مؤسسة Multibank Group تحصد جائزة أفضل شركة وساطة منظمة في مجال الفوركس في معرض Money Expo India 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت MultiBank Group، إحدى أكبر المؤسسات المتخصصة في مجال المشتقات المالية في العالم والواقع مقرها الرئيسي في دبي، جائزة "أفضل شركة وساطة منظمة في مجال الفوركس" في Money India 2024، المقام في مومباي. تؤكد هذه الجائزة المرموقة على الدور المحوري الذي تلعبه MultiBank Group في القطاع المالي، وتسلط الضوء على التزامها بالتميز التنظيمي على مستوى العالم ورضا العملاء في قطاع الخدمات المالية سريع التطور.

يعد Money Expo India، أكبر معرض ومؤتمر معني بالشؤون المالية في مومباي، حدثًا رئيسيًا يجذب آلاف المستثمرين والتجار والمتخصصين في الشؤون المالية. فهو يتيح لهم الفرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالي التداول والتكنولوجيا المالية، والتواصل مع رواد الصناعة، والتعرف على بواطن الأمور الكامنة في المشهد المالي المتطور.

تتألف محفظة MultiBank Group، المشهورة بالتزامها الراسخ بمبادئ الامتثال، من عدة كيانات تخضع للتنظيم عبر خمس قارات على يد 15 هيئة تنظيمية مالية. ولقد أدى هذا الالتزام الراسخ بالتميز التشغيلي إلى تقلد MultiBank Group مكانة مرموقة بوصفها شركة الوساطة الأكثر تنظيمًا في الصناعة على مستوى العالم. كما أن التركيز الثابت للمجموعة على عنصري الأمان والشفافية يضمن أعلى مستوى من الحماية لأموال العملاء، مما يمكّن المتداولين من اختراق الأسواق المالية بكل ثقة وطمأنينة.

بفضل أكثر من 20,000 أداة مالية، من ضمنها الفوركس والمعادن والسلع والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية، تعمل MultiBank Group على تمكين المتداولين من إضفاء طابع التنويع على إمكاناتهم والانطلاق بها إلى الحد الأقصى. علاوةً على ذلك، تضمن منصات التداول المتطورة الحاصلة على جوائز إعمال عنصري الاستقرار والتنفيذ الفائق السرعة، واضعةً معايير تنظم الصناعة.

في ضوء إدارة حجم تداول يومي مذهل يتجاوز 12.1 مليار دولار أمريكي، تقدم MultiBank Group خدمات إلى قاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة تضم أكثر من مليون متداول في 90 بلدًا. هذا، وتمارس المجموعة مهام عملها من 25 مكتبًا على مستوى العالم، ناهيك عن حصولها على أكثر 65 جائزة في المجال المالي.

نبذة عن MULTIBANK GROUP

تأسست MultiBank Group في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وكبر حجم أعمالها حتى أصبحت تدير حجم تداول يومي يتخطى 12.1 مليار دولار أمريكي، إذ تقدم خدماتها إلى أكثر من مليون عميل. كما قد قطعت MultiBank Group خطوات ناجحة على طريق التطور، لتصبح واحدة من أكبر مقدمي خدمات المشتقات المالية على الإنترنت على مستوى العالم، مقدمةً مجموعة من خدمات الوساطة وحلول إدارة الأصول المتميزة. هذا، وتقدم منصات التداول الحائزة على جوائز التابعة للمجموعة رافعة مالية بنسبة 500:1 على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة

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