غوتيريش يدين العدوان على الضفة ويطالب بوقفه فورا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب غوتيريش، الأربعاء، عن "قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في الضفة وإدانته بشدة الخسائر في الأرواح، بما في ذلك الأطفال"، بحسب بيان أدلى به متحدث الأمين العام ستيفان دوجاريك.

ودعا إسرائيل "إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم".

وطالب إسرائيل بوقف فوري لـ"عملياتها العسكرية"، معبرا عن "قلقه العميق إزاء التصرفات والتصريحات الخطيرة والاستفزازية التي أدلى بها مؤخرا وزير إسرائيلي في الأماكن المقدسة في القدس".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد توعد بتنفيذ عمليات "إخلاء" للمواطنين من مدينتي جنين وطولكرم كما حصل في قطاع غزة.

وأكد غوتيريش أن "هذه التطورات الخطيرة" غذت "الوضع المتفجر بالفعل" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في البيان: "إنهاء الاحتلال والعودة إلى عملية سياسية ذات معنى مع حل الدولتين هما وحدهما اللذان سيضعان حدا للعنف".

وأضاف: "ستواصل الأمم المتحدة العمل على تحقيق هذا الهدف مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع الحالي وضمان الاستقرار في المنطقة".

وفجر الأربعاء، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، وهو الأوسع منذ عام 2002، أسفر عن استشهاد 17 مواطنا.

وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها بالضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 669 مواطنا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 مواطنا، وإصابة 93778 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.