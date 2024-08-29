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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في الضفة

8/29/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن / PNN - أعربت بريطانيا عن "قلقها الشديد" إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين،
بسبب الهجمات "واسعة النطاق" التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب متحدث الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنه "من الواضح أن هذا الوضع يتطور ونراقبه عن كثب، ونواصل الدعوة إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة التوترات، والالتزام بالقانون الدولي".

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، ما أسفر حتى اللحظة
عن استشهاد 17 مواطنا بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 669.

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