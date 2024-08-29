بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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لندن / PNN - أعربت بريطانيا عن "قلقها الشديد" إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين،
بسبب الهجمات "واسعة النطاق" التي شنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر بيان صادر عن مكتب متحدث الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنه "من الواضح أن هذا الوضع يتطور ونراقبه عن كثب، ونواصل الدعوة إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة التوترات، والالتزام بالقانون الدولي".
وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، ما أسفر حتى اللحظة
عن استشهاد 17 مواطنا بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 669.
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