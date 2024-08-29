مستعمرون يسيّجون أراضي في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN- سيّج مستعمرون، اليوم الخميس، أراضي في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.
وقال رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة، إن المستعمرين سيّجوا، صباح اليوم الخميس، أراضي زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو، في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة.
وتشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات مستمرة للمستعمرين بحماية الاحتلال.
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