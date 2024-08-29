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مستعمرون يسيّجون أراضي في الأغوار الشمالية

8/29/2024 4:30:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN- سيّج مستعمرون، اليوم الخميس، أراضي في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة، إن المستعمرين سيّجوا، صباح اليوم الخميس، أراضي زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو، في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة.

وتشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات مستمرة للمستعمرين بحماية الاحتلال.

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