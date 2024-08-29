رُفض خوفا على السلامة.. نتنياهو يطلب اجتماعا للحكومة في فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشف الإعلام العبري أن رئيس الوزراء الإسرائيليطلب من الأجهزة الأمنية الترتيب لعقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، الذي يفصل بين رفح الفلسطينية ومصر، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه بدأ بالفعل الترتيب لبعض التفاصيل المتعلقة بالطلب غير التقليدي، لتنفيذ الطلب، ومنها أن الوزراء كانوا سيصلون في ناقلات الجنود المدرعة.

وكان يحاول أن يشدد على مسألة بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وهو الشرط الذي أضافه إلى مفاوضات الهدنة، وأصر عليه، رغم أنه يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصفقة من أجل إطلاق سراح المختطفين.

ونقلت القناة 12 عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير بحث إمكانية عقد اجتماع للمجلس الوزاري السياسي الأمني على طريق فيلادلفيا، وتوجه إلى رئيس الشاباك بطلب فحص الأمر. وبحث إمكانية وصول وزراء الحكومة إلى هناك في ناقلات الجنود المدرعة.

وأفادت القناة أن الطلب غير المعتاد قوبل برفض رئيس الشاباك رونان بار، لاعتبارات أمنية؛ لأن عقد اجتماع للوزراء في المحور، في ذروة النشاط العسكري في المنطقة المحددة مسألة تتعلق بالسلامة، وتتطلب إعدادا وأمنا غير مسبوقين في منطقة حرب.

ورفض الشاباك تقديم تفاصيل حول الطلب غير التقليدى من نتنياهو، قائلاً: "نحن لا نشير إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي".

وأشارت القناة إلى أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الخبر.