أهالي محتجزين إسرائيليين يقتحمون السياج ويدخلون غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إن عددا من أهالي الأسرى الإسرائيليين اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة ودخلوا القطاع؛ سعيا منهم لإعادة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إن الشرطة الإسرائيلية تحاول إيقاف أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين يحاولون اقتحام السياج ودخول القطاع.
جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومتضامنون معهم، من تل أبيب إلى منطقة قريبة من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وقالت هيئة عائلات الأسرى إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يختار بين صفقة لإنقاذ المختطفين أو جثامينهم.
بدورها، قالت شيرا الباغ، والدة إحدى المجندات المحتجزات في القطاع، إن ما سيسجله التاريخ ليس احتلالَ إسرائيل محورَ فيلادلفيا، بل إن كانت أعادت المخطوفين إلى بيوتهم، على حد تعبيرها.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
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