أهالي محتجزين إسرائيليين يقتحمون السياج ويدخلون غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إن عددا من أهالي الأسرى الإسرائيليين اقتحموا السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة ودخلوا القطاع؛ سعيا منهم لإعادة ذويهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إن الشرطة الإسرائيلية تحاول إيقاف أهالي المحتجزين الإسرائيليين الذين يحاولون اقتحام السياج ودخول القطاع.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومتضامنون معهم، من تل أبيب إلى منطقة قريبة من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، للمطالبة بإبرام لتبادل الأسرى.



وقالت هيئة عائلات الأسرى إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يختار بين صفقة لإنقاذ المختطفين أو جثامينهم.

بدورها، قالت شيرا الباغ، والدة إحدى المجندات المحتجزات في القطاع، إن ما سيسجله التاريخ ليس احتلالَ إسرائيل محورَ فيلادلفيا، بل إن كانت أعادت المخطوفين إلى بيوتهم، على حد تعبيرها.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن 107 إسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة، أكثر من 50 منهم ما زالوا على قيد الحياة.