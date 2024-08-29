بوريل: بدء الاستشارات مع دول الاتحاد الأوروبي لبحث فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

MENAFN - Palestine News ) بروكسل/PNN- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه بدأ عملية سؤال الدول الأعضاء في الاتحاد عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين".

وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون "برسائل كراهية" ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل، دعا في منشور على منصة "إكس"، في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقال بوريل في منشوره "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف "كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".



