سحب صواريخ فالكون 9 من الخدمة حتى إشعار آخر بعد حادث نادر



أعلنت السلطات الأمريكية الأربعاء أن "فالكون 9" التابعة لـ"سبايس إكس"، وهي الأكثر استخدامًا من قبل الشركة، توقفت عن العمل حتى إشعار آخر بعد تسجيل حادث نادر، بينما كان من المقرر أن تنقل هذه الصواريخ طاقمين إلى الفضاء قريبًا.

وتشكل هذه النكسة تهديدًا لتأخير إطلاق مهمة "بولاريس دون" التي تهدف إلى إنجاز أول عملية سير خاصة في الفضاء. وقد أُرجئت هذه المهمة مرتين خلال الأيام الأخيرة، مرة بسبب مشكلة فنية ومرة بسبب أحوال الطقس غير المؤاتية.

وقبل فجر الأربعاء، أقلع صاروخ "فالكون 9" من فلوريدا محملاً بأقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة للشركة، دون مشكلات. وبعد إطلاق الأقمار، عاد القسم الأول من الصاروخ كالمعتاد ليهبط فوق بارجة في البحر، مما يتيح للشركة إعادة استخدام هذا القسم من الصاروخ وتكبّدها تكاليف أقل.

لكن مقطع فيديو للمناورة أظهر أن القسم الأول اشتعل خلال هبوطه على البارجة، ثم انقلب على جانبه. وأكدت الشركة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القسم "انقلب"، موضحة أن هذه المهمة كانت الرحلة الثالثة والعشرين للصاروخ.

وطالبت هيئة الطيران المدني الأميركية (FAA) بإجراء "تحقيق" في الحادث. وأوضحت الهيئة أن "استئناف مهمات صاروخ فالكون 9 مشروط بقرار هيئة الطيران المدني الأميركية بشأن ما إذا كان أي نظام أو عملية أو إجراء يؤثر على السلامة العامة".

وبحسب الصحافة المتخصصة، يعود آخر فشل في عملية هبوط القسم الأول من صاروخ "فالكون 9" إلى أكثر من ثلاث سنوات، ونجحت الشركة منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 260 مناورة على التوالي.

وفي يوليو، توقف استخدام الصاروخ لأسبوعين تقريبًا بعد حادثة مختلفة، إذ شهد القسم الثاني من الصاروخ تسربًا للأكسجين السائل داخل المادة العازلة المحيطة بالمحرك. وأطلقت هيئة الطيران المدني الأميركية تحقيقًا قبل السماح باستئناف المهمات الفضائية.

في نهاية سبتمبر، يُفترض أن ينقل صاروخ "فالكون 9" رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. ومن شأن هذه المهمة المسماة "كرو-9" أن تضمن التناوب المنتظم لطواقم محطة الفضاء الدولية، وستعيد في فبراير رائدي فضاء آخرين، كانا وصلا إلى المحطة بواسطة مركبة "ستارلاينر" من تصنيع شركة "بوينغ"، والتي ثبت في النهاية أنها ليست آمنة بما يكفي ليعود الرائدان عبرها.

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