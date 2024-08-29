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أوكرانيا تعلن إسقاط 10 مسيّرات روسية في هجوم على كييف

8/29/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرجي بوبكو، اليوم، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية خلال أربعة أيام.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم، إن مدنياً قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد أعلنت، في بيان اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعتي بريانسك وبيلجورود خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة: «خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: «تم تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، إذ تم إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود».

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