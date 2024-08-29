أوكرانيا تعلن إسقاط 10 مسيّرات روسية في هجوم على كييف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرجي بوبكو، اليوم، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية خلال أربعة أيام.
وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم، إن مدنياً قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو.
كانت وزارة الدفاع في موسكو قد أعلنت، في بيان اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعتي بريانسك وبيلجورود خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة: «خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضافت: «تم تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، إذ تم إسقاط 3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود».
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