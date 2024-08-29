عملية احتيال بالذكاء الاصطناعي تستخدم صورة الممثل آلان ديلون

استخدمت عملية احتيال صورة الممثل آلان ديلون، الذي توفي في 18 أغسطس، لاستقطاب مستخدمي الإنترنت إلى كازينو إلكتروني.

ولاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس أن عملية الاحتيال تم تصفّحها أكثر من مليوني مرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساب في منصة «إكس» يحارب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تم انتحال هوية الممثل باستخدام صوته وصورته.

ويقول صوت مفبرك للممثل، في مقطع الفيديو: «إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فأنا مُتّ أصلاً، وسأعطيك مئة ألف يورو إذا لم تتمكن من الفوز في الكازينو الخاص بي عبر الإنترنت».

وأشار صحافيون في وكالة فرانس برس، أمس، إلى أن هذا الإعلان الكاذب تم تعطيله، لكن لا تزال هناك مقاطع فيديو أخرى للممثل تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت إلى الكازينو.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت شركة «ميتا» أن مقطع الفيديو مخالف لقواعد المنصة بعدم نشر إعلانات تتضمّن صوراً لشخصيات عامة بطريقة مضللة من أجل محاولة الاحتيال على متصفحي الإنترنت.

وأوضحت «ميتا» أنها أنشأت نماذج تهدف تحديداً إلى رصد أي محتوى يلقى انتشاراً بفضل استخدامه صور مشاهير، للتصدي بشكل أفضل لمحتويات مماثلة.

وتغذّي ظاهرة «التزييف العميق»، أي المحتوى المزيّف باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي ينتشر عبر الإنترنت، موجة من المعلومات المضللة تشمل عدداً كبيراً من الشخصيات، بينهم مثلاً المغنية تايلور سويفت، وتثير القلق قبل الاستحقاقات الانتخابية كالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي نهاية يوليو، واجه إيلون ماسك وابلاً من الانتقادات بعد نشره محتوى يتضمّن «تزييفاً عميقاً» في صفحته التي يتابعها 192 مليون مستخدم عبر منصة «إكس».