ارتفاع مبيعات سيارات تويوتا لأول مرة منذ 6 شهور

ارتفعت مبيعات شركة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ 6 أشهر، بفضل الطلب القوي على السيارات في أوروبا واليابان برغم تباطؤ المبيعات في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الشركة اليابانية، زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% إلى 923568 سيارة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في حين زاد الطلب في بعض الدول الآسيوية على نوعيات مثل السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز (إس.يو.في) في الهند، تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة على خلفية استدعاء السيارات جراند هايلاندر

ولكزس تي.إكس.

وفي حين سجلت السيارة جرانفيا محلية الصنع الجديدة مبيعات قوية في الصين، تواجه الشركة منافسة من الشركات المحلية في الصين كما هو الحال بالنسبة إلى أغلب شركات صناعة السيارات العالمية.

في الوقت نفسه تبدو التوقعات لمبيعات الشهر الحالي سلبية على خلفية توقف مصانع الشركة في اليابان حتى يوم الجمعة المقبل بسبب الإعصار شانشان، لتضيف المزيد من الاضطرابات لأكبر شركة سيارات في العالم.

وتتعامل تويوتا مع تداعيات عدة فضائح في بعض فروعها في ديسمبر الماضي، ثم الفضيحة التي تعرضت لها نفسها في يونيو الماضي.