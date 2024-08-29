ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي شمال الضفة الغربية إلى 16 قتيلاً

تواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني، عملياتها العسكرية على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن «العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ عام 2002، أسفر عن استشهاد 16 مواطناً وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 668».

ووفق المصادر، «وسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها».

وبحسب مصادر فلسطينية، «قُتل خمسة فلسطينيين، على الأقل، بينهم مسؤول سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي».

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار مدينة جنين واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وأشارت الوكالة إلى أن «جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم».

وطبقاً للوكالة، «انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة في طوباس، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة، وخلّف أربعة شهداء، وعدداً من المعتقلين، ودماراً في المنازل والبنية التحتية».