القبائل.. 45 عاماً من التميّز في عالم تجارة التجزئة والمفروشات المصنوعة من الرتان

شركة "القبائل"، الاسم الرائد في عالم المتاجر المتعدّدة الأقسام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل بمرور أكثر من أربعة عقود على تأسيسها وتقديمها منتجاتٍ ذات جودةٍ استثنائية وبأسعارٍ مقبولة لعملائها المميّزين. تأسست شركة "القبائل" في العام 1977، بهدف توفير تجربة تسوّق عملية وشاملة وسلسة لعملائها، ويشكل احتفالها بالنجاح الدائم خلال هذه السنوات شهادةً ساطعة على التزامها الثابت برؤيتها الفريدة.



منذ المراحل الأولى لانطلاقها، حقّقت شركة "القبائل" نجاحاً مذهلاً وقفزاتٍ هائلة كرّست حضورها الملفت كأحد عمالقة البيع بالتجزئة، مع امتلاكها 19 فرعاً موزّعة بين دبي والشارقة وعجمان، وتميّزت مسيرتها هذه بالقرارات الاستراتيجية الصائبة، والرؤية الثاقبة، والفهم العميق لاحتياجات العملاء. ينفرد "مركز القبائل" في البرشاء بموقعه الاستراتيجيّ على شارع حصة الحيويّ، ويمتدّ فوق مساحة 80 ألف قدم مربع، ويأتي بمثابة شهادةٍ على تفاني هذه العلامة التجارية في خدمة عملائها ومنحهم تجربة تسوّق استثنائية. ومن خلال فريق عمل من 150 فرداً من أصحاب الكفاءة، تضمن شركة "القبائل" أن يستمتع كل زائر لمراكزها على أفضل تجربة، عنوانها تنوّع المنتجات وجودتها.





باتت قطع الأثاث المصنوعة من مادة "الرتان"، والمعروفة بمظهرها الطبيعي الجميل والعمليّ ومتانتها، خياراً مطلوباً للراغبين في قطع ديكور خارجي مستدامة. وفي هذا السياق تختار "القبائل" قطع الأثاث المصنوعة من "الرتان" العالي الجودة، والخاضعة لعملية تصنيع دقيقة، والمعالجة بكل دقّة، وتتعاون مع حِرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يصنعون هذه المنتجات يدوياً، مع التزامهم بالتقاليد التي تضمن نسج "الرتان" وأوراق النخيل بأفضل صورة، كما تستورد أجود أنواع "الرتان" من شرق آسيا، لتضمن الغنى في التنوّع والجودة العالية.





وفي عالمٍ يشهد تبدّل اتجاهات التصاميم وتنوّعها باستمرار، تبقى "للرتان" جاذبيته وميزاته واستدامته التي تجعله عنصراً أساسياً ودائم الحضور في المساحات الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء، وتواكب "القبائل" هذا الاتجاه، مع سعيها الدائم للحفاظ على التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، لناحية كيفية اختيارها المفروشات وقطع الأثاث من "الرتان".

اكتسبت شركة "القبائل" سمعةً جيّدة بفضل تاريخها الحافل بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية والعروض والخصومات الدائمة، دون أن تأتي الأسعار المنخفضة على حساب جودة المنتج أبداً، بل إنّ التزام الشركة بتقديم منتجاتٍ عالية الجودة، قد يكون بعضها من علاماتٍ تجارية أقلّ شهرة، عزّز ثقة عملائها بها وولاءهم لها.

تواكب "القبائل" المسار المتطوّر على الدوام في مجال الديكور الداخلي عموماً، والاتجاهات السائدة في قطع الأثاث من "الرتان" خصوصاً، وتفخر بتقديمها منتجاتٍ حصرية يجري تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضفي لمسةً مميزة لا مثيل لها على مجموعتها الواسعة والحصرية من قطع "الرتان".





تواصل شركة "القبائل" تكريس موقعها المتميّز في قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم لعملائها تجربة تسوّقٍ لا مثيل لها، وتجدّد هذه العلامة التجارية التزامها برؤيتها القائمة على الجمع بين الجودة والأسعار المقبولة، مع لمسةٍ فريدة من التراث، بما يرضي كل عملائها، انطلاقاً من تاريخها الغني وتطلّعها الدائم التفاؤل نحو المستقبل.





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