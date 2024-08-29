وزارة الصحة المصرية تكشف حقيقة انتشار إصابات بوباء الكوليرا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مشيراً إلى أنها نفت تلك الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالكوليرا في أي محافظة من محافظات الجمهورية، منوهةً بامتلاك مصر برنامج ترصُّد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

ولفتت إلى أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية، وكذلك المنافذ البرية؛ لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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