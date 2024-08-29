«جي دبليو سي» تحصد بطولة دوري قطر للكريكت

(MENAFN
- Gwclogistics) أغسطس 2024 \ الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة أن فريقها (سهام جي دبليو سي) فاز ببطولة دوري الكريكت للدرجة الثالثة لعام 2023 التي نظمها الاتحاد القطري للكريكت وقد تسلم كأس البطولة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024 في صالة لوسيل ببرج اللجنة الأولمبية.
وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي دبليو سي»: يجسد حصولنا على لقب البطولة إنجازا كبيراً يدعم إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تباشر الشركة تنفيذها والتي تركز بشكل رئيسي على الرياضة والشباب والتعليم والثقافة وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال وذلك بهدف تطوير بيئة مستدامة تدعم المواهب والكوادر الماهرة وتساهم في تنمية المجتمع.
وأضاف منون: تمثل المسؤولية الاجتماعية الرياضية ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية «جي دبليو سي» سواء من خلال الأنشطة الرياضية داخل الشركة أو عبر رعاية حزمة من الفعاليات الرياضية حيث تعتبر التزاماً أخلاقيا طوعياً للشركات تتجاوز فيه مفهوم تحقيق الربح إلى أن تكون مؤثرة في المجتمع والبيئة المحيطة بها ويشكل ذلك ركيزة أساسية للاستدامة أيضا حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ولفت إلى أن «جي دبليو سي» لديها قسم مختص بالفعاليات الرياضية يطور أداءه بشكل مستمر ويتمتع بخبرة واسعة وإمكانيات هائلة لإدارة المتطلبات اللوجستية لأي حدث أو بطولة رياضية في الملاعب المغلقة والمفتوحة.
وحققت الشركة نجاحا كبيرا في كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال 2022 بوصفها أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي للمونديال فيما ساهم قسم الفعاليات الرياضية في تقديم الخدمات اللوجستية لأكبر الفعاليات الرياضية المنعقدة في دولة قطر منذ عام 2006 وحتى الآن من خلال الشبكة اللوجستية واسعة النطاق التي تتمتع بها والتي تؤهلها لتشغيل عمليات شاملة، من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام بكفاءة منقطعة النظير، فضلا عن سهولة الوصول الى شبكة من مكاتب الشحن المتنوعة والكبرى حول العالم.
وتعتبر «جي دبليو سي» واحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة وتقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد كما أنها أكبر شركة خاصة تعنى بإنشاء المحطات اللوجستية في المنطقة، حيث قامت بتشييد بنى تحتية لوجستية بمعايير عالمية تمتد على مساحة تفوق 4 مليون متر مربع، وتخدم العملاء المحليين والعالميين. وتقوم بشكل دائم بالتوسّع وإبرام اتفاقيات إدارة للبنى التحتية اللوجستية.
وتتنوع الخدمات المقدمة من خلال هذه المناطق من إدارة سلاسل التوريد، إلى تقديم الخدمات للعملاء في العديد من القطاعات كطرف ثالث ورابع، بالإضافة إلى المواقع اللوجستية المخصصة لقطاعات معينة مثل تلك التي تخدم قطاع النفط والغاز في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعية.
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