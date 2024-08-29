83% من سكان الإمارات معجبون بإسهامات المرأة الإماراتية البارزة في تقدم الأمة

(MENAFN
- Houbara Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ٤ أغسطس ٢٠٢٤ - 83% من سكان الإمارات العربية المتحدة يستمدون إلهامهم من الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة الإماراتية على مدار السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرًا شركة فولكس واجن أبوظبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، احتفالًا بمساهماتها المهمة ودورها الفاعل في بناء الأمة.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يعتقدون أن المرأة الإماراتية أصبحت أكثر حضورًا في مناصب قيادية حكومية منذ عام 2019، فيما أشار 80% منهم إلى دورها المحوري في قيادة التقدم الاقتصادي للإمارات خلال العقد المقبل وما بعده.
منذ تأسيسها، ماتزال الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الدؤوبة الرامية إلى تعزيز سياسات تمكين المرأة. وتهدف السياسة الوطنية الأخيرة لتمكين المرأة الإماراتية إلى ضمان مشاركتها العادلة والشاملة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز دورها القيادي، فضلاً عن تحسين نوعية الحياة داخل المجتمع. وقد أثمرت هذه الجهود إلى حصول الإمارات على المرتبة الأولى في المنطقة والتاسعة عالميًا، وفقًا لـ "مؤشر المساواة بين الجنسين 2024" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانعكاساً لهذه الجهود، فقد لاحظ المشاركون في الاستطلاع حضور المرأة الإماراتية بشكلٍ لافت في قطاعات مثل الرعاية الصحية (57٪)، تليها الحكومة (54٪)، ومن ثم الفنون والثقافة (38٪)، والعلوم والبحث (34٪)، وريادة الأعمال (32٪).
في هذا الصدد عبر جوردان ووكر، المدير العام لشركة فولكس واجن أبوظبي، عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات والدور المحوري الذي لعبته المرأة الإماراتية في تشكيل هذا التقدم. لافتاً إلى أن هذا الاستطلاع يحتفي بإسهامات المرأة الإماراتية ويسلط الضوء على مكانتها البارزة والتقدير الكبير الذي تحظى به من المجتمع.
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