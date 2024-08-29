القمة الرابعة للتجارة العالمية وسلسلة التوريد لإيكونوميست إمباكت

(MENAFN
- Weber Shandwick) [دبي، 8-9 أكتوبر/ تشرين أول 2024] يتعرض مشهد التجارة والخدمات اللوجستية الدولية للتطور السريع، مدفوعًا بتحديات مثل الحماية التجارية، الصراعات العالمية، والحاجة المتزايدة للعمليات المستدامة. ومع ذلك، تأتي مع هذه التحديات فرص عديدة: التقدم التكنولوجي، الأسواق الناشئة، والنماذج المبتكرة للتوريد والشراء..
وللتصدي لهذه القضايا واستكشاف الاستراتيجيات المستقبلية، ستجمع قمة التجارة العالمية وسلسلة التوريد 500 من قادة الصناعة في دبي. وبدعم من المكتب التنفيذي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستوفر هذه القمة منصة للتعامل في تعقيدات البيئة التجارية الحالية وضمان تطوير سلاسل توريد فعالة، ومرنة، ومستقبلية.
سيحصل المشاركون على رؤى حول استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي، وسياسات التجارة لمرشحي الرئاسة الأمريكية، والتأثيرات العملية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على عمليات الشراء وسلاسل التوريد.
المتحدثون البارزون:
• ويليم أويجن، رئيس قسم المشتريات، يونيليفر
• راشيل ليج، رئيس قسم المشتريات بالإنابة، رولز رويس
• هايدي لاندري، رئيسة قسم المشتريات، ميد تيك، جونسون آند جونسون
الموضوعات الرئيسية:
● السياسة والعولمة الجديدة
● التجارة المدعومة بالتكنولوجيا: الابتكار والذكاء الاصطناعي
● التجارة الرقمية والأتمتة
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