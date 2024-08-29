سعادة عبدالله مطر المناعي: المرأة الإماراتية تجسد روح العطاء والطموح في مسيرة بناء الوطن

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة لتسليط الضوء على المكانة المرموقة التي وصلت إليها في كافة القطاعات، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، التي لطالما كانت الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعزز فينا جميعاً روح الفخر والعزم على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات، واستدامة الجهود الهادفة إلى دعم المرأة وتمكينها من القيام بدورها جنباً إلى جنب مع الرجل في تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة.
وأضاف سعادة عبدالله مطر المناعي أن المرأة الإماراتية نجحت في تجسيد روح العطاء وحققت الكثير من طموحاتها وأثبتت حضورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والتطور، مستمدة عزيمتها من دعم قيادتنا الحكيمة التي وفرت لها كافة السبل والفرص لتحقيق المزيد من النجاحات، ومن هنا يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليسهم في التعريف بدورها المحوري في بناء الوطن، وبما حققته من إنجازات مشرفة في مختلف المجالات.
وأشار سعادته إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على تكريم المرأة الإماراتية لإنجازاتها، بل يمثل رسالة مجتمعية تشجعها على الاستمرار في أداء دورها الملهم وفرصة لتحفيزها على المزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب والاستفادة من مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتواصل دورها الريادي في بناء الغد المشرق والمستدام لدولة الإمارات.
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