فندق باب القصر يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: إحتفل فندق باب القصر بيوم المرأة الإماراتية , وذلك في إطار اهتمامه بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفي بإنجازات السيدات ومساهماتهن في خدمة الاسرة والوطن والمجتمع , وتطلعاتهن لتحقيق المزيد من الطموحات .
وحضر الحفل عدد من القيادات النسائية وفريق العمل في فندق باب القصر .
وأعرب السيد مرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات في الفندق , عن سعادته بالاحتفال بيوم المرأة الاماراتية تقديرا وعرفانا بانجازاتها الكبيرة في خدمة الوطن والاسرة والمجتمع .
وخيم على الحفل الأجواء الراقية في لاونج الردهة الرئيسية لاشاعة البهجة لدى الحضور .
وقال الشامسي " يسعدنا ان نشارك مؤسسات الدولة احتفالاتها بهذ اليوم الذي يصادف 28 أغسطس ، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك , رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» .
ومضى يقول "يأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه ".
وإختتم تصريحه بالقول " ان مشاركتنا الى جانب جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تحتفل بهذا اليوم تعكس حرص مجلس ادارة امروك المالكة لفندق باب القصر على تكريم المراة وتسليط الضوء على منجزاتها في مواقع العمل المختلفة "
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