سعادة العوضي: إنجازات ابنة الإمارات تمثل شاهداً على كفاءتها وعزيمتها وطموحها اللامحدود

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الإمارات تقدم نموذجًا ملهمًا لدعم المرأة الإماراتية حتى غدت رافداً حيويًا لتقدم الدولة وازدهارها، وتمثل نجاحاتها المستمرة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، شاهداً على ما تتمتع به المرأة الإماراتية من كفاءة وعزيمة وطموح لا حدود له، وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي اهتمت بكل شؤون وقضايا المرأة، ما مكن ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية ومتميزة في جميع ميادين الحياة.
وأضاف سعادة العوضي: إن شعار «نتشارك للغد»، يعكس أبعاداً حضارية وتنموية عن ترسيخ دور الإماراتية وتعزيز مكانتها شريكاً استراتيجياً في صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات، مؤكداً أن غرفة الشارقة وانطلاقاً من رؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تدرك أهمية دعم المرأة ودورها الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك اهتمت غرفة الشارقة بالبرامج التي تساعد سيدات الأعمال على تحقيق النجاحات والإنجازات إلى جانب رفع كفاءة مواردها البشرية من الموظفات، وتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات النسائية الوطنية وتأهيلها لتحقيق مساهمة فاعلة في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام.
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