سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا: المرأة الإماراتية شريكة التنمية والبناء والسند القوي لأسرتها ومجتمعها

(MENAFN
- Misbar Communications) أكدت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثل نظرة واعية لحجم وأهمية الإنجازات التي حققتها المرأة في وطننا الحبيب، والتي سطرت من خلالها قصة التمكين والريادة بفضل دعم القيادة الحكيمة للدولة، التي أولت أهمية قصوى للمرأة باعتبارها السند القوي لأسرتها ومجتمعها، وإدراكًا لما تمثله جهودها من أساس متين للنهوض بالتنمية وبناء المجتمع المزدهر، حيث توالت المبادرات الحكومية المختلفة التي تنافست في كافة إمارات الدولة على تقديم كل ما يوفر تنمية دور المرأة في مختلف القطاعات والتخصصات وتعزيز مساهمتها في مسيرة البناء وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا.
وأشارت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في دعم المرأة وتعزيز حضورها في مسيرة النهضة في ظل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، فبفضل رؤية سموها ومبادراتها الرائدة، أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً للتميز والريادة وشريكة فاعلة في صنع القرار وبناء المستقبل، مضيفةً: إن دور المرأة الإماراتية في بناء مستقبل مستدام يتجاوز حدود عملها ليشمل دورها الحيوي في الأسرة والمجتمع، فهي المحور الأساسي في غرس قيم الاستدامة والتميز في نفوس الأجيال القادمة.
وهنأت سعادتها، المرأة الإماراتية في هذه المناسبة الوطنية، مشيرة إلى أن الإيمان بالدور الحيوي للمرأة يمثل نهجًا راسخًا وثقافة مجتمعية في الإمارات، تكفل تعزيز حقوقها واستدامة توفير الدعم اللازم لتمكينها، وهو ما يتبناه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تطبيقًا لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى
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