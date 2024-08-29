سعادة عبد الله سلطان العويس: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في المسيرة التنموية للدولة

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المرأة الإماراتية عنصر أساسي وشريك رئيسي في المسيرة التنموية الشاملة للدولة بما تقدمه من إنجازات ونجاحات في كافة ميادين العمل، لتثبت أنها قوة دافعة وراء التطوير والتقدم، فهي الأم والمربية، والقائدة والمبتكرة، التي تضيء دروب المستقبل بإنجازاتها وعطائها المستمر، بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية وجعلت من تنميتها وتطويرها ركيزة أساسية في المساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس إن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم قدرتها على المنافسة، وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى غدت نموذجاً في الطموح والابتكار والعطاء، بفضل جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مشيراً إلى أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام "نتشارك للغد" هو تأكيداً على دور ابنة الإمارات كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل المشرق لوطننا.
وأشار سعادة العويس إلى أن الإمارات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد سيدات الأعمال اللاتي حققن نجاحات رائدة، وأثبتن بجهودهن المتميزة أن المرأة ركيزة أساسية في المجتمع ومُلهمة في إطلاق مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن غرفة الشارقة حريصة على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة لدعم حضور المرأة الإماراتية بفاعلية في قطاعات الأعمال الرئيسية والقطاعات الواعدة، كما تعمل على زيادة الفرص وتوفير المنصات اللازمة لنمو وازدهار مشاريع رائدات الأعمال اللواتي يمثلن مصدر فخر واعتزاز للجميع بإثباتهن لكفاءتهن في تأسيس وقيادة الشركات والمشاريع الناجحة، وقدرتهن على المنافسة في المعارض الاقتصادية والأسواق والمحافل التجارية الإقليمية والعالمية.
MENAFN29082024006976014991ID1108613717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.