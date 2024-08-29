وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة حربي أوكرانيا وغزة

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة الأزمات في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا.

يُعتبر هذا الاجتماع غير رسمي، مما يعني أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات رسمية. سيرأس الاجتماع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

كان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع في بودابست، ولكن تم نقله إلى بروكسل احتجاجًا على لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير في أوائل يوليو.

تبدأ جلسة الاجتماع بمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حيث يأتي هذا بعد عامين ونصف العام على الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، وقد فاجأت كييف العالم هذا الشهر بشن هجوم على روسيا في منطقة كورسك.

بعد ذلك، سيجتمع الوزراء لتناول غداء عمل مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا و"القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا لبيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

النقطة الثالثة في جدول الأعمال هي جهود التوصل إلى هدنة واتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وسينضم إلى الوزراء سيجريد كاج، التي تنسق جهود الأمم المتحدة الإنسانية في غزة.

أخيرًا، سيناقش وزراء الخارجية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 يوليو. وكانت المحكمة العليا في البلاد قد قضت الأسبوع الماضي بإعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، لكن دولًا مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروجواي وكوستاريكا تعتبر أن النتائج مزورة، وتدعي أن المرشح المعارض إدموندو جونزاليس هو الفائز الحقيقي.