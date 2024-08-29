وفاة 3 وتعطل الطيران مع وصول الإعصار شانشان لليابسة في اليابان

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب غرب اليابان اليوم الخميس عندما ضرب الإعصار شانشان إقليم كاجوشيما ليجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية جدا، كما تسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل.

وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل تويوتا ونيسان عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد صباح اليوم.

وحذرت السلطات من أن شانشان قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في عدة مناطق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد شخص واحد وأصيب اثنان بجروح خطيرة وتعرض خمسة لإصابات طفيفة بسبب الإعصار.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي دوري "نظرا لأن هذا الإعصار يتحرك ببطء فإن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة إلى حد ما".

وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 250 ألف منزل في سبع مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس (0000 بتوقيت جرينتش).

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع.

وقررت شركات الطيران إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، كما تم تعليق خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو.





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