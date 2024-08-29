حملة هاريس تستعين بمحامية مصرية الأصل للتواصل مع الناخبين العرب

أعلنت حملة كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية أمس الأربعاء أنها استعانت بمحامية أمريكية مصرية الأصل، كانت مسؤولة سابقًا في وزارة الأمن الداخلي، لتعزيز التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب الذين يمكن أن تؤثر أصواتهم في بعض الولايات الحاسمة في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر .

وستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم الجالية المحبطة من الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة. وقد سبق لهاريس أن عينت المحامية الأمريكية أفغانية الأصل نصرينا باركزي للتواصل مع الأمريكيين المسلمين.

وتخوض هاريس سباقًا محتدمًا ضد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وقد تكون أصوات المسلمين والعرب الأمريكيين حاسمة في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان، التي شهدت احتجاجات بسبب حرب إسرائيل في غزة.

وفاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة كبيرة من أصوات العرب والمسلمين في عام 2020، لكن دعمه لإسرائيل، رغم العدد الكبير من القتلى في غزة، خيب آمال الكثيرين من أفراد الجالية. وقد أطلق هؤلاء حملة للتصويت "بغير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ستزور هاريس الأسبوع المقبل ولاية ميشيجان، التي تضم واحدة من أكبر تجمعات المسلمين والعرب الأمريكيين في الولايات المتحدة. وقد قرر أكثر من 100 ألف ناخب التصويت "بغير ملتزم" بدلًا من اختيار بايدن في الانتخابات التمهيدية بالولاية.

يقول بعض الناشطين إنهم يحملون هاريس المسؤولية عن سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل والأزمة في غزة.

وفي أعقاب مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد الأسبوع الماضي، أشار ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إلى أن هاريس فشلت في إظهار أي تغيير في الوضع الراهن.

ومع استبعاد تصويت الناخبين المؤيدين لغزة لصالح ترامب، إذ لم يُظهروا أي دعم للجمهوريين، أطلق بعض الناشطين حملة تُسمى "التخلي عن هاريس" وحثوا أنصارهم على دعم مرشحين من خارج الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يذكر أن أحدث منصب شغلته المحامية المصرية الأصل بريندا عبد العال كان مستشارة وزير الأمن الداخلي. وقد انضمت إلى الوزارة في يناير

2021 بعد وقت قصير من رحيل ترامب عن البيت الأبيض، لتتولى منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.

وفقا لرويترز فقد نشأت بريندا عبد العال في آن أربور بولاية ميشيجان، وكانت تدير مدونة طعام وموقعًا إلكترونيًا يركز على وصفات من دول الشرق الأوسط. كما قدمت دروسًا لتعليم تلك الوصفات في مدرسة للطهي في شمال فيرجينيا.



