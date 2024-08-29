هيئة الطيران الأمريكية تحقق في خلل خلال مهمة لـ سبيس إكس

أعلنت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية الأربعاء أنها ستجري تحقيقا في "خلل" وقع خلال إطلاق صاروخ فالكون 9 من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقع الحادث خلال مهمة مجموعة ستارلينك 8-6 التابعة لشركة سبيس إكس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت الهيئة إن "الحادث يتعلق بفشل صاروخ فالكون 9 المعزز أثناء هبوطه على سفينة بدون طاقم في البحر"، مضيفة أنه لم ترد في البداية أي تقارير عن إصابات أو أضرار بالممتلكات العامة. وأضافت الهيئة: "تتطلب إدارة الطيران الاتحادية إجراء تحقيق".

ونتيجة لذلك، قد يتم تأجيل مهام أخرى.

وقالت شركة سبيس إكس إن فالكون 9 أطلق 21 قمرا اصطناعيا "ستارلينك" في الساعة 0348 صباحا بالتوقيت المحلي (0748 بتوقيت جرينتش) إلى مدار الأرض المنخفض، مشيرة إلى أن هذه كانت الرحلة الثالثة والعشرين للمرحلة الأولى من الصاروخ المعزز الذي يدعم هذه المهمة.

وذكرت الشركة أن إطلاقا ثانيا كان مخططا له سيتم تأجيله "لإتاحة الوقت للفريق لمراجعة بيانات هبوط الصاروخ المعزز من الإطلاق السابق".

وأضافت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتم الإعلان عن تاريخ إطلاق جديد بمجرد توفره".

وهذا الحادث هو الثاني لشركة سبيس إكس في أقل من شهرين، حيث تسببت مشاكل في اشتعال المرحلة الثانية من دفع صاروخ فالكون 9 في يوليو في إيقاف إطلاق الصواريخ لمدة أسبوعين.