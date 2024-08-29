رئيس اللجنة المنظمة (باريس 2024) يرحب بأبطال الالعاب البارالمبية ويصفهم بالثوار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 28 - 8 (كونا) -- رحب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية (باريس 2024) توني إستانغيه اليوم الاربعاء باللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا لهم انهم "ثوار" من أجل قضية التغيير.
جاء ذلك في كلمة القاها إستانغيه للرياضيين المشاركين في الدورة وذلك خلال حفل الافتتاح في ساحة (الكونكورد) حيث قال "الليلة أنتم الثوار أيها الرياضيون الأعزاء.. أنتم مثلهم تقاتلون من أجل قضية تتجاوزكم" موضحا ان أسلحتهم هي الرياضة والأرقام القياسية والعواطف مثل كل الرياضيين.
واعرب عن فخره بما وصل اليه الأبطال مشددا على أهمية الرسالة التي يحملونها وهي تغيير المجتمع حتى يتم منح الجميع مكانهم في النهاية مثل الرياضيين الأولمبيين.
واضاف "مع كل انتصار من انتصاراتكم ستفخر دولة بأكملها معا لكن قوتكم تكمن في أنه مع كل انتصار من انتصاراتكم ستتغير دولة بأكملها" ومع هذا التغيير اكد ان العالم سيتقدم.
وقال "إن الثورة البارالمبية هي ثورة لطيفة وهي ثورة فردية ولكن على نطاق عالمي".
من جهته اكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز ان دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 تأتي في وقت يتزايد الاستبعاد داعيا الرياضيين لأن تكون الرياضة الرابط الاجتماعي الذي يجمعهم.
وشدد بارسونز على ان الاختلاف يجعل الامم أقوى مضيفا "إنه ناقل قوي وإيجابي للاستمتاع به معا...وبينما نستعد لافتتاح الألعاب على نطاق واسع دعونا أيضا نفتح عقولنا على نطاق واسع".
واكد ان الرياضيين البارالمبيين موجودون في هذه الدورة للمنافسة والفوز وتحطيم الأرقام القياسية ولتحقيق شيء يتجاوز المجد الفردي فقد أتوا للنضال من أجل المساواة والإدماج لأنفسهم ولصالح 3ر1 مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة.
واعرب عن امله في أن تكون الألعاب البارالمبية لعام 2024 الشرارة التي ستشعل الثورة من اجل الشمول. (النهاية)
م ع / ر ج
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