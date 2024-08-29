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رئيس اللجنة المنظمة (باريس 2024) يرحب بأبطال الالعاب البارالمبية ويصفهم بالثوار

8/29/2024 12:09:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 28 - 8 (كونا) -- رحب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية (باريس 2024) توني إستانغيه اليوم الاربعاء باللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا لهم انهم "ثوار" من أجل قضية التغيير.
جاء ذلك في كلمة القاها إستانغيه للرياضيين المشاركين في الدورة وذلك خلال حفل الافتتاح في ساحة (الكونكورد) حيث قال "الليلة أنتم الثوار أيها الرياضيون الأعزاء.. أنتم مثلهم تقاتلون من أجل قضية تتجاوزكم" موضحا ان أسلحتهم هي الرياضة والأرقام القياسية والعواطف مثل كل الرياضيين.
واعرب عن فخره بما وصل اليه الأبطال مشددا على أهمية الرسالة التي يحملونها وهي تغيير المجتمع حتى يتم منح الجميع مكانهم في النهاية مثل الرياضيين الأولمبيين.
واضاف "مع كل انتصار من انتصاراتكم ستفخر دولة بأكملها معا لكن قوتكم تكمن في أنه مع كل انتصار من انتصاراتكم ستتغير دولة بأكملها" ومع هذا التغيير اكد ان العالم سيتقدم.
وقال "إن الثورة البارالمبية هي ثورة لطيفة وهي ثورة فردية ولكن على نطاق عالمي".
من جهته اكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز ان دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 تأتي في وقت يتزايد الاستبعاد داعيا الرياضيين لأن تكون الرياضة الرابط الاجتماعي الذي يجمعهم.
وشدد بارسونز على ان الاختلاف يجعل الامم أقوى مضيفا "إنه ناقل قوي وإيجابي للاستمتاع به معا...وبينما نستعد لافتتاح الألعاب على نطاق واسع دعونا أيضا نفتح عقولنا على نطاق واسع".
واكد ان الرياضيين البارالمبيين موجودون في هذه الدورة للمنافسة والفوز وتحطيم الأرقام القياسية ولتحقيق شيء يتجاوز المجد الفردي فقد أتوا للنضال من أجل المساواة والإدماج لأنفسهم ولصالح 3ر1 مليار شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة.
واعرب عن امله في أن تكون الألعاب البارالمبية لعام 2024 الشرارة التي ستشعل الثورة من اجل الشمول. (النهاية)

م ع / ر ج



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