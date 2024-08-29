الدوري السعودي: الهلال يفوز بصعوبة على ضمك (3 - 2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 8 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم الأربعاء بصعوبة على نظيره (ضمك) ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بثلاثة أهداف لهدفين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب (الهلال) مستحوذا حتى تمكن مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع للشوط الأول.
لكن (ضمك) عاد سريعا في الشوط الثاني ليدرك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق الغيني فرانسوا كامانو قبل ان يعزز زميله السنغالي حبيب ديالو النتيجة بهدف ثان منح فيه التقدم لفريقه وذلك في الدقيقة 53.
الا أن حامل اللقب أدرك التعادل عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 73 قبل أن يسجل ميتروفيتش نفسه هدف الفوز في الدقيقة 84.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول الى جانب (القادسية) و(الاتفاق) بينما بقي (ضمك) بدون نقاط في المركز ال15. (النهاية)
ع ش / ر ج
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