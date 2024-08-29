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الدوري السعودي: الهلال يفوز بصعوبة على ضمك (3 - 2)

8/29/2024 12:09:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 8 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم الأربعاء بصعوبة على نظيره (ضمك) ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بثلاثة أهداف لهدفين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب (الهلال) مستحوذا حتى تمكن مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن الضائع للشوط الأول.
لكن (ضمك) عاد سريعا في الشوط الثاني ليدرك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق الغيني فرانسوا كامانو قبل ان يعزز زميله السنغالي حبيب ديالو النتيجة بهدف ثان منح فيه التقدم لفريقه وذلك في الدقيقة 53.
الا أن حامل اللقب أدرك التعادل عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 73 قبل أن يسجل ميتروفيتش نفسه هدف الفوز في الدقيقة 84.
وبهذا الفوز رفع (الهلال) رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول الى جانب (القادسية) و(الاتفاق) بينما بقي (ضمك) بدون نقاط في المركز ال15. (النهاية)

ع ش / ر ج



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