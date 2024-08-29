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منتخب الكويت للسباحة يحصد سبع ميداليات جديدة بمنافسات البطولة العربية للرياضات المائية

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة – 28 – 8 (كونا) -– حصد المنتخب الكويتي للسباحة سبع ميداليات جديدة منها ست برونزيات وواحدة فضية وذلك في اليوم الرابع والأخير من منافسات البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للشباب والفتيات المقامة في القاهرة ليرفع رصيده الإجمالي الى 26 ميدالية متنوعة.
وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي فيصل أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعا إن السباحين محمد زبيد وعبد الوهاب الوهيب وسعود العنزي وحسن الصعيليك نجحوا في حصد الميدالية الفضية في سباق التتابع (4 x 100 متر متنوع) عن فئة 15-16 سنة بزمن قدره 67ر01ر4 دقيقة.
وأوضح أبو الحسن أن السباحين عبدالله سلطان وحسن زيد وحمود الحمود ومشاري الحقان حققوا بدورهم الميدالية البرونزية في سباق التتابع (4 x 100 متر متنوع) عن فئة 13-14 سنة بزمن قدره 22ر21ر4 دقيقة.
وأضاف أن السباح سعود العنزي حقق كذلك الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة عن فئة 15-16 سنة بزمن قدره 25ر59 ثانية كما نال زميلاه خالد العتيبي وعبدالله سلطان نفس الميدالية في سباقي 400 متر حرة عن فئة 17-18 سنة بزمن قدره 83ر09ر4 دقيقة و100 متر ظهر عن فئة 13-14 سنة بزمن 71ر02ر1 دقيقة على التوالي.
وذكر أنه فيما يتعلق بمنافسات الغطس فقد حصل السباح فاضل آل عباس على الميدالية البرونزية عن فئة 16 - 17 سنة مرحلة (أ) في المنط 3 أمتار متحرك كما حصل فريق الزوجي المكون من فاضل آل عباس وجاسم القلاف على نفس الميدالية عن فئة 16 - 17 سنة مرحلة (أ) في النمط 3 أمتار زوجي.
وأشار الى أنه بهذه النتائج بلغ إجمالي الميداليات التي حصدها المنتخب الكويتي للسباحة في البطولة العربية للرياضات المائية الثالثة 26 ميدالية ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات و12 برونزية في منافسات السباحة بالإضافة إلى ست ميداليات برونزية في منافسات الغطس.
وأشاد أبو الحسن بجهود السباحين الكويتيين والإنجازات المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة والحرص على تقديم مستويات كبيرة حتى الصعود لمنصات التتويج ورفع اسم دولة الكويت عاليا معربا عن الشكر والتقدير للدعم المقدم من رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ خالد البدر المحمد الصباح للسباحين وللمنتخب.
واكد العزم على مواصلة الدعم وتشجيع اللاعبين الكويتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تطوير اللعبة ورفع العلم الكويتي على مختلف المنصات.
وعلى مدى أربعة أيام شاركت 17 دولة عربية بمنتخبات تضم سباحين وسباحات من الفئة العمرية 13 الى 18 سنة.
وضم وفد منتخب السباحة الكويتي المشارك في هذه المنافسات 27 سباحا من الفئة العمرية 13- 17 سنة اضافة الى جهاز اداري وفني يضم احمد ابل وايمن العنبري وسلطان العتيبي وعبدالعزيز الزكراوي وسمية الرياحي وعبدالله المنصوري وعلي عباس وكريستل ليناد. (النهاية)

م م / ر ج



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