منتخب الكويت للسباحة يحصد سبع ميداليات جديدة بمنافسات البطولة العربية للرياضات المائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة – 28 – 8 (كونا) -– حصد المنتخب الكويتي للسباحة سبع ميداليات جديدة منها ست برونزيات وواحدة فضية وذلك في اليوم الرابع والأخير من منافسات البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للشباب والفتيات المقامة في القاهرة ليرفع رصيده الإجمالي الى 26 ميدالية متنوعة.
وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي فيصل أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعا إن السباحين محمد زبيد وعبد الوهاب الوهيب وسعود العنزي وحسن الصعيليك نجحوا في حصد الميدالية الفضية في سباق التتابع (4 x 100 متر متنوع) عن فئة 15-16 سنة بزمن قدره 67ر01ر4 دقيقة.
وأوضح أبو الحسن أن السباحين عبدالله سلطان وحسن زيد وحمود الحمود ومشاري الحقان حققوا بدورهم الميدالية البرونزية في سباق التتابع (4 x 100 متر متنوع) عن فئة 13-14 سنة بزمن قدره 22ر21ر4 دقيقة.
وأضاف أن السباح سعود العنزي حقق كذلك الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة عن فئة 15-16 سنة بزمن قدره 25ر59 ثانية كما نال زميلاه خالد العتيبي وعبدالله سلطان نفس الميدالية في سباقي 400 متر حرة عن فئة 17-18 سنة بزمن قدره 83ر09ر4 دقيقة و100 متر ظهر عن فئة 13-14 سنة بزمن 71ر02ر1 دقيقة على التوالي.
وذكر أنه فيما يتعلق بمنافسات الغطس فقد حصل السباح فاضل آل عباس على الميدالية البرونزية عن فئة 16 - 17 سنة مرحلة (أ) في المنط 3 أمتار متحرك كما حصل فريق الزوجي المكون من فاضل آل عباس وجاسم القلاف على نفس الميدالية عن فئة 16 - 17 سنة مرحلة (أ) في النمط 3 أمتار زوجي.
وأشار الى أنه بهذه النتائج بلغ إجمالي الميداليات التي حصدها المنتخب الكويتي للسباحة في البطولة العربية للرياضات المائية الثالثة 26 ميدالية ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات و12 برونزية في منافسات السباحة بالإضافة إلى ست ميداليات برونزية في منافسات الغطس.
وأشاد أبو الحسن بجهود السباحين الكويتيين والإنجازات المتميزة التي حققوها خلال منافسات البطولة والحرص على تقديم مستويات كبيرة حتى الصعود لمنصات التتويج ورفع اسم دولة الكويت عاليا معربا عن الشكر والتقدير للدعم المقدم من رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ خالد البدر المحمد الصباح للسباحين وللمنتخب.
واكد العزم على مواصلة الدعم وتشجيع اللاعبين الكويتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في تطوير اللعبة ورفع العلم الكويتي على مختلف المنصات.
وعلى مدى أربعة أيام شاركت 17 دولة عربية بمنتخبات تضم سباحين وسباحات من الفئة العمرية 13 الى 18 سنة.
وضم وفد منتخب السباحة الكويتي المشارك في هذه المنافسات 27 سباحا من الفئة العمرية 13- 17 سنة اضافة الى جهاز اداري وفني يضم احمد ابل وايمن العنبري وسلطان العتيبي وعبدالعزيز الزكراوي وسمية الرياحي وعبدالله المنصوري وعلي عباس وكريستل ليناد. (النهاية)
م م / ر ج
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