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إسبانيا وغامبيا تؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 8 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الغامبي آدام بارو اليوم الاربعاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص في شؤون الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقال بيان رسمي ان ذلك جاء في اجتماع ثنائي بين الطرفين في العاصمة (بنجول) لاستعراض الجوانب الأساسية للعلاقات بين البلدين مع التركيز على التعاون في مجال الهجرة لافتا إلى ان سانشيز شكر تعاون غامبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
وأضاف البيان ان سانشيز أكد للرئيس بارو ان غامبيا مثال للاستقرار في غرب افريقيا وشريك مهم لإسبانيا وذلك في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني إلى البلد الافريقي منذ بدء العلاقات الثنائية.
وأوضح انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير نموذج الهجرة الدائرية على اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أعربا فيه عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الثنائي في مجال الهجرة وتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتأتي زيارة سانشيز إلى غامبيا في إطار جولة افريقية بدأت أمس الثلاثاء في موريتانيا وستنتهي غدا الخميس في السنغال وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول بمجال الهجرة غير القانونية لتقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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