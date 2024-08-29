إسبانيا وغامبيا تؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 28 - 8 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الغامبي آدام بارو اليوم الاربعاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وبشكل خاص في شؤون الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وقال بيان رسمي ان ذلك جاء في اجتماع ثنائي بين الطرفين في العاصمة (بنجول) لاستعراض الجوانب الأساسية للعلاقات بين البلدين مع التركيز على التعاون في مجال الهجرة لافتا إلى ان سانشيز شكر تعاون غامبيا في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
وأضاف البيان ان سانشيز أكد للرئيس بارو ان غامبيا مثال للاستقرار في غرب افريقيا وشريك مهم لإسبانيا وذلك في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني إلى البلد الافريقي منذ بدء العلاقات الثنائية.
وأوضح انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير نموذج الهجرة الدائرية على اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأصدر الجانبان بيانا مشتركا أعربا فيه عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الثنائي في مجال الهجرة وتعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتأتي زيارة سانشيز إلى غامبيا في إطار جولة افريقية بدأت أمس الثلاثاء في موريتانيا وستنتهي غدا الخميس في السنغال وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول بمجال الهجرة غير القانونية لتقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية. (النهاية)
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