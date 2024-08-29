استطلاع رأي: معظم الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز هاريس على ترامب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن معظم الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يتوقعون فوز المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وبحسب الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري قالت نسبة 40 بالمئة بغض النظر عن اختياراتها السياسية إنها تتوقع فوز هاريس مقابل 34 بالمئة يتوقعون أن يفوز ترامب
بينما تعتقد نسبة أكبر من مؤيدي هاريس (76 بالمئة) مقارنة بمؤيدي ترامب (70 بالمئة) أن مرشحهم المفضل سيفوز.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته مؤسسة (يوغوف) لاستطلاعات الرأي وصحيفة (ذي أكونوميست) أن هاريس لا تزال تتقدم بفارق طفيف على ترامب على المستوى الوطني من حيث دعم الناخبين.
وتفيد النتائج بأنه "لا تزال هناك فجوة واسعة بين الجندر حيث تتقدم هاريس ب11 نقطة بين النساء بينما يتقدم ترامب ب8 نقاط بين الرجال".
في المقابل يتقدم ترامب بفارق ضئيل بين المستقلين حيث يحظى بنسبة 42 بالمئة مقارنة بنسبة 37 بالمئة لهاريس بينما يدعم 95 بالمئة من الديمقراطيين هاريس ويؤيد 91 بالمئة من الجمهوريين ترامب.
وقالت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم إن هاريس وترامب اتفقا رسميا على إجراء مناظرتهما الأولى في العاشر من سبتمبر المقبل. (النهاية)
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