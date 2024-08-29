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استطلاع رأي: معظم الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز هاريس على ترامب

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن معظم الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يتوقعون فوز المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وبحسب الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري قالت نسبة 40 بالمئة بغض النظر عن اختياراتها السياسية إنها تتوقع فوز هاريس مقابل 34 بالمئة يتوقعون أن يفوز ترامب بينما تعتقد نسبة أكبر من مؤيدي هاريس (76 بالمئة) مقارنة بمؤيدي ترامب (70 بالمئة) أن مرشحهم المفضل سيفوز.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته مؤسسة (يوغوف) لاستطلاعات الرأي وصحيفة (ذي أكونوميست) أن هاريس لا تزال تتقدم بفارق طفيف على ترامب على المستوى الوطني من حيث دعم الناخبين.
وتفيد النتائج بأنه "لا تزال هناك فجوة واسعة بين الجندر حيث تتقدم هاريس ب11 نقطة بين النساء بينما يتقدم ترامب ب8 نقاط بين الرجال".
في المقابل يتقدم ترامب بفارق ضئيل بين المستقلين حيث يحظى بنسبة 42 بالمئة مقارنة بنسبة 37 بالمئة لهاريس بينما يدعم 95 بالمئة من الديمقراطيين هاريس ويؤيد 91 بالمئة من الجمهوريين ترامب.
وقالت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم إن هاريس وترامب اتفقا رسميا على إجراء مناظرتهما الأولى في العاشر من سبتمبر المقبل. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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