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التعادل السلبي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و(إسبانيول) بالدوري الإسباني

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 28 - 8 (كونا) -- حسم التعادل السلبي من دون أهداف اللقاء بين (أتلتيكو مدريد) و(إسبانيول) اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) دون أهداف على الرغم من تهديد أصحاب الأرض مرمى منافسهم عدة مرات وفرضهم السيطرة على 62 بالمئة من مجريات اللقاء.
وبذلك حصد الفريقان نقطة التعادل فرفع (أتلتيكو) رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (إسبانيول) رصيده إلى نقطة واحدة في المركز 18 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز متصدر الترتيب (برشلونة) بهدفين لهدف على (رايو باييكانو) أمس الثلاثاء فيما يستضيف (جيرونا) منافسه (أوساسونا) ويزور حامل اللقب (ريال مدريد) فريق (غران كناريا) غدا الخميس. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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