التعادل السلبي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و(إسبانيول) بالدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 28 - 8 (كونا) -- حسم التعادل السلبي من دون أهداف اللقاء بين (أتلتيكو مدريد) و(إسبانيول) اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي أجريت على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو) دون أهداف على الرغم من تهديد أصحاب الأرض مرمى منافسهم عدة مرات وفرضهم السيطرة على 62 بالمئة من مجريات اللقاء.
وبذلك حصد الفريقان نقطة التعادل فرفع (أتلتيكو) رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (إسبانيول) رصيده إلى نقطة واحدة في المركز 18 بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها فاز متصدر الترتيب (برشلونة) بهدفين لهدف على (رايو باييكانو) أمس الثلاثاء فيما يستضيف (جيرونا) منافسه (أوساسونا) ويزور حامل اللقب (ريال مدريد) فريق (غران كناريا) غدا الخميس. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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