تراجع جماعي للأسهم الأمريكية عند الإغلاق في (وول ستريت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 28 - 8 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم (إنفيديا) في حين يستعد المستثمرون للتقرير الأخير حول أرباح شركة صناعة الرقائق.
وتراجع كل من مؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 12ر1 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) نحو 60ر0 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 180 نقطة أو 39ر0 بالمئة.
وتراقب بورصة (وول ستريت) شركة صانعة الرقائق (إنفيديا) لقياس الاستدامة الأوسع لتجارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأوسع.
كما يترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي وهو حدث مرتقب يوم الجمعة المقبل. (النهاية)
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