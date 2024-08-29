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تراجع جماعي للأسهم الأمريكية عند الإغلاق في (وول ستريت)

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 8 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم (إنفيديا) في حين يستعد المستثمرون للتقرير الأخير حول أرباح شركة صناعة الرقائق.
وتراجع كل من مؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 12ر1 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) نحو 60ر0 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 180 نقطة أو 39ر0 بالمئة.
وتراقب بورصة (وول ستريت) شركة صانعة الرقائق (إنفيديا) لقياس الاستدامة الأوسع لتجارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأوسع.
كما يترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي وهو حدث مرتقب يوم الجمعة المقبل. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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