إيران: قتيل و10 إصابات في حادث تسرب للغاز بورشة تابعة للحرس الثوري

إيران: قتيل و10 إصابات في حادث تسرب للغاز بورشة تابعة للحرس الثوري
التاريخ
8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 28 – 8 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث تسرب للغاز وقع بإحدى الورش التابعة له في محافظة أصفهان وسط البلاد.
وقال الحرس في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيل الحادث دون ذكر أي معلومات إضافية. (النهاية)
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MENAFN29082024000071011013ID1108613530
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