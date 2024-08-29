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إيران: قتيل و10 إصابات في حادث تسرب للغاز بورشة تابعة للحرس الثوري

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 28 – 8 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث تسرب للغاز وقع بإحدى الورش التابعة له في محافظة أصفهان وسط البلاد.
وقال الحرس في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيل الحادث دون ذكر أي معلومات إضافية. (النهاية)

م و / ر ج



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