ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المجلس الاوروبي سبل تطوير التعاون الثنائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 8 (كونا) -- بحث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل أوجه التعاون الثنائي وفرص تطويره.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) في بيان ان الامير محمد بحث خلال استقباله لميشيل في الرياض الاوضاع الاقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحضر اللقاء وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع ومندوب الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير كريستوف فرنود والمبعوث الأوروبي الخاص بمنطقة الخليج لويجي دي مايو وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأوروبي. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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