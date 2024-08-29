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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المجلس الاوروبي سبل تطوير التعاون الثنائي

8/29/2024 12:09:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 8 (كونا) -- بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل أوجه التعاون الثنائي وفرص تطويره.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) في بيان ان الامير محمد بحث خلال استقباله لميشيل في الرياض الاوضاع الاقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع ومندوب الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير كريستوف فرنود والمبعوث الأوروبي الخاص بمنطقة الخليج لويجي دي مايو وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأوروبي. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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