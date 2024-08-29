موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث تسرب للغاز وقع بإحدى الورش التابعة له في محافظة أصفهان وسط البلاد.

القاهرة - سفير الصومال في القاهرة علي أواري يعلن بدء وصول القوات والمعدات العسكرية المصرية إلى العاصمة مقديشو تنفيذا لاتفاق دفاع مشترك كان البلدان قد أبرماه قبل نحو أسبوعين حيث ستحل مكان بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير 2025.

باريس - الألعاب البارالمبية تنطلق بنسختها السابعة عشرة في حفل اقيم بساحة الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس ما يعني أن الحفل خارج الملاعب كما كان الحال في الافتتاح الاستثنائي لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس قبل نحو شهر.

واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على منظمة (هاشومير يوش) المتطرفة والمنسق الأمني لمستوطنة يتسهار لتورطهم بالعنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشنطن - وسائل اعلام أمريكية تقول إن المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على اجراء مناظرتهما الأولى في 10 سبتمبر المقبل.

نيويورك - مجلس الأمن الدولي يصدر بالإجماع قرارا يمدد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى 31 أغسطس 2025 ويطالب بالتنفيذ الكامل لقراره رقم (1701) بشأن وقف القتال عبر الخط الأزرق. (النهاية) ر ج