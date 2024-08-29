موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث تسرب للغاز وقع بإحدى الورش التابعة له في محافظة أصفهان وسط البلاد.
القاهرة - سفير الصومال في القاهرة علي أواري يعلن بدء وصول القوات والمعدات العسكرية المصرية إلى العاصمة مقديشو تنفيذا لاتفاق دفاع مشترك كان البلدان قد أبرماه قبل نحو أسبوعين حيث ستحل مكان بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير 2025.
باريس - الألعاب البارالمبية تنطلق بنسختها السابعة عشرة في حفل اقيم بساحة الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس ما يعني أن الحفل خارج الملاعب كما كان الحال في الافتتاح الاستثنائي لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس قبل نحو شهر.
واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على منظمة (هاشومير يوش) المتطرفة والمنسق الأمني لمستوطنة يتسهار لتورطهم بالعنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واشنطن - وسائل اعلام أمريكية تقول إن المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على اجراء مناظرتهما الأولى في 10 سبتمبر المقبل.
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يصدر بالإجماع قرارا يمدد التفويض الحالي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى 31 أغسطس 2025 ويطالب بالتنفيذ الكامل لقراره رقم (1701) بشأن وقف القتال عبر الخط الأزرق. (النهاية) ر ج
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